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Чернобыль 35 лет спустя. Международная конференция по видеосвязи прошла в Минске – эксперты обсудили итоги проделанной работы
Источник материала: ОНТ
Чернобыль 35 лет спустя. Сегодня в столице прошла международная конференция. Эксперты в формате видеосвязи обсудили итоги проделанной работы.
По ликвидации последствий техногенной катастрофы. Сверяли часы представители Беларуси, Украины, России, Организации Объединённых Наций и дипломаты. С 1990-го в нашей стране реализуется ряд программ по восстановлению пострадавших территорий. До 25 года на эти цели выделено ещё около 3 млрд руб.
Как отметили эксперты, конференция – это ещё и возможность обратить внимание международных организаций на необходимость поддержки масштабной программы. Даже после 35 лет вопрос остаётся актуальным.
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Чернобыль 35 лет спустя. Международная конференция по видеосвязи прошла в Минске – эксперты обсудили итоги проделанной работы
Чернобыль 35 лет спустя. Сегодня в столице прошла международная конференция. Эксперты в формате видеосвязи обсудили итоги проделанной работы. По ликвидации...
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