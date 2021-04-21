Чернобыль 35 лет спустя. Международная конференция по видеосвязи прошла в Минске – эксперты обсудили итоги проделанной работы

Источник материала: ОНТ

Чернобыль 35 лет спустя. Сегодня в столице прошла международная конференция. Эксперты в формате видеосвязи обсудили итоги проделанной работы.





По ликвидации последствий техногенной катастрофы. Сверяли часы представители Беларуси, Украины, России, Организации Объединённых Наций и дипломаты. С 1990-го в нашей стране реализуется ряд программ по восстановлению пострадавших территорий. До 25 года на эти цели выделено ещё около 3 млрд руб.

Как отметили эксперты, конференция – это ещё и возможность обратить внимание международных организаций на необходимость поддержки масштабной программы. Даже после 35 лет вопрос остаётся актуальным.

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