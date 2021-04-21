Женевские переговоры и заявления Макея в ООН. Подробности работы белорусской делегации в Швейцарии

Источник материала: ОНТ

Белорусская делегация во главе с Владимиром Макеем уже второй день проводит важные переговоры на международных площадках.

Акцент сегодняшней работы белорусской делегации в Женеве в основном был смещён в сторону обсуждения перспектив экономического сотрудничества. Центральным событием стала сессия Европейской экономической комиссии ООН, где Беларусь сейчас председательствует. В организацию входит 56 государств, появилась она сразу после Второй мировой войны в 1947 году и стала, пожалуй, одной из самых первых международных структур, которая пыталась решать экономические проблемы того времени.

Позади больше 70 лет, а своей актуальности вопросы, которые выносятся на рассмотрение этой международной площадки, всё ещё не потеряли, заявляют её участники. И, может быть, это не совсем скромно звучит, говорят белорусские дипломаты, но так складывается, что когда за дело берётся официальный Минск, то есть, к примеру, возглавляет международную инициативу, как в этом случае, то старается даже самую рутинную работу наполнить живыми проектами.

Ольга Алгаерова, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН: «Я действительно бы хотела особо отметить вклад Беларуси на этом посту в нашу общую работу на протяжении последних двух лет. Ваше представительство в Женеве продемонстрировало хороший инструментарий, который приподнял нашу деятельность на качественно новый уровень, особенно в новых ограниченных условиях, в которых нам всем приходится существовать. Я даже по-человечески благодарна за это белорусской стороне, и сегодня я передала министру иностранных дел вашей страны список тех проектов, по которым мы готовы сотрудничать с Беларусью».

К примеру, сейчас одна из главных тем – переход стран-участниц к так называемой циркулярной экономике, то есть к производству замкнутого цикла. Простыми словами эксперты описывают этот принцип так: человечество должно наконец-то научиться жить по средствам и потреблять по необходимости, думая об окружающей среде, экологии, а значит, о своём будущем. Участники сессии приводят простейший пример – половина всего пластика в мире сегодня используется по назначению всего один раз. Каждый год его становится больше на 8 млн тонн. Учёные утверждают: если такая динамика сохранится, к 2050 году пластика в мировом океане станет больше, чем рыбы. Полезные ископаемые, парниковые газы, вырубка лесов – проблем и вызовов огромное количество. Но все понимают, что одного желания и красивых фраз о спасении планеты мало. Для такой работы необходимо перестраивать целые отрасли экономики, модернизировать промышленность, внедрять новые технологии, и это не только деньги, хотя речь, конечно, идёт о сотнях миллиардов долларов, многим странам не хватает даже технической и консультационной помощи. И Европейская экономическая комиссия ООН в этом оказывает колоссальную поддержку своим участникам. Беларусь, которая считает развитие циркулярной экономики – одним из приоритетов национальной стратегии устойчивого развития, передала в секретариат добровольные обязательства по движению к этой цели и рассчитывает не только на стратегический, но и на тактический эффект.

Экономические выгоды Беларусь видит и в присоединении к ВТО. Всемирная организация торговли – международный орган, который регулирует глобальные торговые процессы, предоставляя его участникам и общие правила, и защиту от нечестной конкуренции. Сегодня почти 98% мировой торговли регулируется правилами этой организации. 23 страны, включая Беларусь, сегодня продолжают переговоры о присоединении. Официальный Минск ведёт их достаточно осторожно, почти 20 лет, неспешно взвешивая плюсы и минусы. Известно, что на сегодняшней встрече , которая прошла без участия прессы, с новым гендиректором ВТО, а нигерийка Нгози Оконджо Ивеала назначена на этот пост лишь два месяца назад, стороны ещё раз выразили желание о встречном движении.

Но кроме экономических барьеров на этом пути встречаются и политические препятствия. Само вступление возможно лишь после согласования с каждым из 160 участников, и самые жёсткие переговорщики находятся в Соединённых Штатах. Отношения Минска и Вашингтона сегодня сложно назвать идеальными, особенно на фоне предположений о попытках американских спецслужб влиять на внутренние процессы в Беларуси. Владимир Макей ответил сегодня на вопрос о перспективах приезда в Минск назначенного посла Джулии Фишер. Правда ли, что американке не выдают белорусскую визу?

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «У нас вызывает определенное удивление, что госпожа назначенный Посол, несколько раз посещая Вильнюс, Варшаву и еще какие-то страны, делает определенные заявления, в то же время наши партнеры не дают до конца четкого ответа относительно того, в каком статусе госпожа Посол намерена прибыть в Беларусь. Говорят лишь о желании установить прямые контакты на официальном уровне. Мы тоже заинтересованы в восстановлении прямых контактов, мы считаем, что диалог – это то, что крайне необходимо в любых ситуациях. Мы готовы принять американского посла в любое время, но мы хотим иметь четкую и понятную перспективу нашего дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с нашими американскими партнерами. Мы заинтересованы в нормальных равноправных отношениях с США во всех сферах и областях. Но мы не приемлем определенные методы, попытки оказать давление на Беларусь неважно от кого бы они не исходили, и здесь события последних дней действительно заставляют еще раз повторно проанализировать и состояние наших отношений с этой крупнейшей державой мира и посмотреть, что и кто стоит за попыткой организации государственного переворота в Беларуси, как об этом было сказано по линии спецслужб. Конечно, сейчас соответствующие структуры будут заниматься этими вопросами. МИД понятно, что отреагирует соответствующим образом на данную ситуацию. Но повторюсь еще раз – мы хотели бы тщательно изучить все аспекты для того, чтобы аргументированно и взвешенно дать соответствующую оценку. Понятно, для того чтобы приехать в Беларусь, любому гражданину требуется виза. Поэтому мы хотели бы иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный Посол намерена работать в Беларуси, если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это? Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США».

О международном сотрудничестве, внутренней и внешней обстановке в Беларуси Владимир Макей говорил на встрече с гендиректором отделения ООН в Женеве, россиянкой Татьяной Валовой. Встреча старых знакомых, по новым правилам.

Заместитель генерального секретаря ООН, конечно, весьма информированный человек, однако убеждена, что личное общение всегда помогает лучше понять происходящее.

И тем не менее большая часть международных и даже локальных встреч сейчас вынужденно проходит в виртуальном формате. Для ООН, организации, которая основную часть своей деятельности посвящает именно переговорам, - это один из самых серьёзных вызовов за всю историю её существования.

На этом визит белорусской делегации в ООН завершился, но деловые встречи продолжились. Из Женевы министр иностранных дел Беларуси отправился в Берн, столицу Швейцарии, где расположено белорусское посольство на встречу с главой дипломатического ведомства этой страны. Прессу на переговоры приглашать не стали. Видимо, тишина – это один из базовых принципов работы не только швейцарских банкиров.

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