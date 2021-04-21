|
Женевские переговоры и заявления Макея в ООН. Подробности работы белорусской делегации в Швейцарии
Источник материала: ОНТ
Белорусская делегация во главе с Владимиром Макеем уже второй день проводит важные переговоры на международных площадках.
Акцент сегодняшней работы белорусской делегации в Женеве в основном был смещён в сторону
Позади больше 70 лет, а своей актуальности вопросы, которые выносятся на рассмотрение этой международной площадки, всё ещё не потеряли, заявляют её участники. И, может быть, это не совсем скромно звучит, говорят белорусские дипломаты, но так складывается, что когда за дело берётся официальный Минск, то есть, к примеру, возглавляет международную инициативу, как в этом случае, то старается даже самую рутинную работу наполнить живыми проектами.
К примеру, сейчас одна из главных тем – переход стран-участниц к так называемой циркулярной экономике, то есть к производству замкнутого цикла. Простыми словами эксперты описывают этот принцип так: человечество должно наконец-то научиться жить по средствам и потреблять по необходимости, думая об окружающей среде, экологии, а значит, о своём будущем. Участники сессии приводят простейший пример – половина всего пластика в мире сегодня используется по назначению всего один раз. Каждый год его становится больше на 8 млн тонн. Учёные утверждают: если такая динамика сохранится, к 2050 году пластика в мировом океане станет больше, чем рыбы. Полезные ископаемые, парниковые газы, вырубка лесов – проблем и вызовов огромное количество. Но все понимают, что одного желания и красивых фраз о спасении планеты мало. Для такой работы необходимо перестраивать целые отрасли экономики, модернизировать промышленность, внедрять новые технологии, и это не только деньги, хотя речь, конечно, идёт о сотнях миллиардов долларов, многим странам не хватает даже технической и консультационной помощи. И Европейская экономическая комиссия ООН в этом оказывает колоссальную поддержку своим участникам. Беларусь, которая считает развитие циркулярной экономики – одним из приоритетов национальной стратегии устойчивого развития, передала в секретариат добровольные обязательства по движению к этой цели и рассчитывает не только на стратегический, но и на тактический эффект.
Экономические выгоды Беларусь видит и в присоединении к ВТО. Всемирная организация торговли – международный орган, который регулирует глобальные торговые процессы, предоставляя его участникам и общие правила, и защиту от нечестной конкуренции. Сегодня почти 98% мировой торговли регулируется правилами этой организации. 23 страны, включая Беларусь, сегодня продолжают переговоры о присоединении. Официальный Минск ведёт их достаточно осторожно, почти 20 лет, неспешно взвешивая плюсы и минусы. Известно, что на сегодняшней
Но кроме экономических барьеров на этом пути встречаются и политические препятствия. Само вступление возможно лишь после согласования с каждым из 160 участников, и самые жёсткие переговорщики находятся в Соединённых Штатах. Отношения Минска и Вашингтона сегодня сложно назвать идеальными, особенно на фоне предположений о попытках американских спецслужб влиять на внутренние процессы в Беларуси. Владимир Макей
О международном сотрудничестве, внутренней и внешней обстановке в Беларуси Владимир Макей говорил на встрече с гендиректором отделения ООН в Женеве, россиянкой Татьяной Валовой. Встреча старых знакомых, по новым правилам.
Заместитель генерального секретаря ООН, конечно, весьма информированный человек, однако убеждена, что личное общение всегда помогает лучше понять происходящее.
И тем не менее большая часть международных и даже локальных встреч сейчас вынужденно проходит в виртуальном формате. Для ООН, организации, которая основную часть своей деятельности посвящает именно переговорам, - это один из самых серьёзных вызовов за всю историю её существования.
На этом визит белорусской делегации в ООН завершился, но деловые встречи продолжились. Из Женевы министр иностранных дел Беларуси отправился в Берн, столицу Швейцарии, где расположено белорусское посольство на встречу с главой дипломатического ведомства этой страны. Прессу на переговоры приглашать не стали. Видимо, тишина – это один из базовых принципов работы не только швейцарских банкиров.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская делегация во главе с Владимиром Макеем уже второй день проводит важные переговоры на международных площадках. Акцент сегодняшней работы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)