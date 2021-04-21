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Макей: Беларусь заинтересована в выстраивании качественных отношений с Украиной

21.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей: Беларусь заинтересована в выстраивании качественных отношений с Украиной

Белорусско-украинские отношения и, в частности, недружественные заявления украинских политиков, которые то и дело доносятся из Киева, для телеканала ОНТ прокомментировал министр иностранных дел. 


По словам Владимира Макея, у Беларуси и Украины долгая история дружбы и взаимовыручки, которую не испортить частными и конъюнктурными обвинениями. 

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «На протяжении многих столетий наши народы жили в мире, дружбе и согласии. Белорусская сторона никогда не сделает подобного рода заявлений и конкретных действий относительно того, чтобы поставить отношения с украинским народом на паузу, этого не будет никогда. И те искусственные вещи, заявления относительно того, что якобы с территории Беларуси исходит некая угроза для Украины, абсолютно беспочвенны. И скорее всего, цель их состоит в том, чтобы найти какие-то оправдания своим не очень умным шагам и действиям. Я так это расцениваю. Однажды Президент Беларуси сказал, что мы приедем в Украину, но мы приедем не на танке, а на тракторе. Я думаю, что сегодня в ходе встречи с представителем украинского парламента в том числе будут обсуждаться эти вопросы. Мы заинтересованы в том, чтобы граница длиной в 1084 км была границей дружбы, мира и согласия. И чтобы мы разговаривали через эту границу не как через высокий забор, обвиняя друг друга в каких-то прегрешениях, а чтобы калитки были открыты, чтобы мы спокойно общались друг с другом. И чтобы ничего не омрачало наших отношений. Мы придерживаемся такого подхода».

Это заявление министр иностранных дел Беларуси сделал в Женеве, после встреч в Организации Объединённых Наций.

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Белорусско-украинские отношения и, в частности, недружественные заявления украинских политиков, которые то и дело доносятся из Киева, для телеканала ОНТ...
 
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