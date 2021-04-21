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Отношения Беларуси и Украины, ситуация на Донбассе, переговорная площадка в Минске: что еще обсуждали Лукашенко и Шевченко?
Источник материала: ОНТ
Минск не намерен портить отношения с Киевом, но переходить красные линии недопустимо. Президент встретился с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко. Обсуждалось сотрудничество с южной соседкой, и сегодня здесь не все просто и однозначно. Тем более что из Киева нередко звучат резкие высказывания в адрес Беларуси, а иногда и обвинения. Чего стоят только заявления о переносе переговорной площадки по Донбассу из белорусской столицы. Но кому от этого будет хуже? Минск обострять не намерен, но нормализация ситуации зависит от самой Украины. Тем более что страны тесно связаны. Пример – торговля и объем товарооборота под 5 млрд долларов.
Год назад отношения Минска и Киева в их теперешнем виде могли казаться разве что фантастикой. Да и как было поверить, что братский народ вдруг отвернётся от Беларуси, которая, даже несмотря на очевидную несправедливость, помогает Украине решать насущные проблемы? Впрочем, речь всё же не о народах – о политиках. Но, к счастью, и здесь не без исключений.
Евгений Шевченко – народный депутат Верховной рады Украины, то есть человек, которого представлять свои интересы выбрали сами украинцы. К персоне мы ещё вернёмся, пока о поводе.
Причина, по которой так может казаться, – политика украинского президента. Зеленский попросту лишил трибуны украинцев с альтернативной точкой зрения. Прикрываясь национальными интересами, он запретил вещание трёх популярных телеканалов. А ещё раньше запретил называть Александра Лукашенко Президентом Беларуси, а между делом отменил и форум регионов Беларуси и Украины. Оцените ответные шаги Минска: когда в Украине из-за сильных морозов люди остались без электричества, Глава белорусского государства отдал приказ «помочь немедленно». И таких примеров в истории белорусско-украинских отношений хватает.
Даже если рассуждать не эмоционально, а категориями исключительно рациональными, Беларусь и Украина – близкие партнёры, традиционно входящие друг для друга в топ-5, а в лучшие времена и топ-3 во внешней торговле. В среднем ежегодно мы имеем товарооборот в 5 млрд долларов. В последнее время он снижается, но не только из-за пандемии.
При этом можно только воображать какими убытками для обеих стран обернулся отказ от проведения третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Для понимания, годом ранее в Житомире страны заключили контрактов на полмиллиарда долларов.
К слову, сегодняшний собеседник Александра Лукашенко хорошо понимает, во сколько такая позиция Киева обходится народу Украины. Депутат больше 20 лет проработал в реальном секторе, он и сейчас занимается вопросами экономического развития в Верховной раде. Евгений Шевченко нередкий гость как в Беларуси, так и в нашем медиаполе. Недавнего был участником ток-шоу по итогам Всебелорусского народного собрания на телеканале ОНТ. Не опасается политик комментировать события белорусско-украинских отношений и откровенно высказывается, в частности, о намерении перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска.
Шевченко выступает за диалог между странами. И не скрывает: в 2019-м он поверил Зеленскому, стал доверенным лицом кандидата, затем пополнил ряды «Слуг народа». Но в Раду попал не по партийным спискам, а от мажоритарного округа – то есть представляет интересы избравших его украинцев Запорожья.
Что не помнит украинский президент, едва ли забудут сами украинцы. Взять хотя бы Донбасс. Это сейчас некоторые его жители возвращаются в Украину, но в период самого горячего противостояния именно Беларусь стала домом для 150 тыс. украинцев, бежавших от войны. Александр Лукашенко создал для них беспрецедентные условия: равные с белорусами права на образование, медицинское обслуживание и трудоустройство. Наш Президент и сейчас призывает не спекулировать на теме военных действий, а работать над достижением мира.
Вооружённый конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014-го, и даже сейчас, спустя семь лет, там всё ещё гибнут люди. Да, об этом реже пишут, к сожалению, к чудовищной войне словно начали привыкать. Но Минску, очевидно, не всё равно.
Сможет ли Зеленский поступить иначе? Едва ли, считают эксперты. Но в своей предвыборной программе нынешний украинский президент немалое значение отводил именно достижению мира на Донбассе. Что ж, до следующих выборов в Украине ещё три года.
Возвращаясь к сегодняшнему Минску, сложно не отметить очевидный демарш Шевченко против политики своей же партии. Но депутатского мандата лидер «Слуги народов» лишить его не вправе. Да и за что?
Президент сегодня отметил: в Беларуси двери открыты для каждого украинского политика, готового быть объективным. И обиды держим в стороне, если это во благо народов. И других призываем услышать голос если не справедливости, то хотя бы разума.
Фото: БЕЛТА
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Отношения Беларуси и Украины, ситуация на Донбассе, переговорная площадка в Минске: что еще обсуждали Лукашенко и Шевченко?
Минск не намерен портить отношения с Киевом, но переходить красные линии недопустимо. Президент встретился с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко....
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