Отношения Беларуси и Украины, ситуация на Донбассе, переговорная площадка в Минске: что еще обсуждали Лукашенко и Шевченко?

Источник материала: ОНТ

Минск не намерен портить отношения с Киевом, но переходить красные линии недопустимо. Президент встретился с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко. Обсуждалось сотрудничество с южной соседкой, и сегодня здесь не все просто и однозначно. Тем более что из Киева нередко звучат резкие высказывания в адрес Беларуси, а иногда и обвинения. Чего стоят только заявления о переносе переговорной площадки по Донбассу из белорусской столицы. Но кому от этого будет хуже? Минск обострять не намерен, но нормализация ситуации зависит от самой Украины. Тем более что страны тесно связаны. Пример – торговля и объем товарооборота под 5 млрд долларов.





Год назад отношения Минска и Киева в их теперешнем виде могли казаться разве что фантастикой. Да и как было поверить, что братский народ вдруг отвернётся от Беларуси, которая, даже несмотря на очевидную несправедливость, помогает Украине решать насущные проблемы? Впрочем, речь всё же не о народах – о политиках. Но, к счастью, и здесь не без исключений.

Евгений Шевченко – народный депутат Верховной рады Украины, то есть человек, которого представлять свои интересы выбрали сами украинцы. К персоне мы ещё вернёмся, пока о поводе.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы знаете мое отношение к Украине не только как Президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей».

Причина, по которой так может казаться, – политика украинского президента. Зеленский попросту лишил трибуны украинцев с альтернативной точкой зрения. Прикрываясь национальными интересами, он запретил вещание трёх популярных телеканалов. А ещё раньше запретил называть Александра Лукашенко Президентом Беларуси, а между делом отменил и форум регионов Беларуси и Украины. Оцените ответные шаги Минска: когда в Украине из-за сильных морозов люди остались без электричества, Глава белорусского государства отдал приказ «помочь немедленно». И таких примеров в истории белорусско-украинских отношений хватает.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «И вы же знаете, что мы никогда, даже в этой ситуации, не делали плохо для Украины. Звонил раньше Зеленский. У него шла посевная кампания, остановилась техника – топлива нет. Мы поснимали топливо со своих предприятий, перебросили в прошлом году на посевную украинцам. Мы помогаем соседним украинским областям. Сейчас меньше – границу позакрывали. Но помогаем. Раньше вообще перебрасывали технику и сеяли, убирали соседям. Готовы и сейчас это делать, если у нас какие-то есть возможности».

Даже если рассуждать не эмоционально, а категориями исключительно рациональными, Беларусь и Украина – близкие партнёры, традиционно входящие друг для друга в топ-5, а в лучшие времена и топ-3 во внешней торговле. В среднем ежегодно мы имеем товарооборот в 5 млрд долларов. В последнее время он снижается, но не только из-за пандемии.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Что меня, Евгений, настораживает – вот эти антидемпинговые разборки разного рода. Кто-то пролоббировал, кому-то не нравится. Кто-то там из украинских компаний шепнул в правительстве: "Там, в Беларуси, себя не так ведут, давайте закроем". Понимаете, мы на это не отвечали. Фактически наложили запрет на товары примерно на $300 млн. Ну, а если мы закроем для Украины некоторые позиции и вещи? Вы же понимаете, что Евросоюз у вас все не возьмет и даже не возьмет то, что пообещал. Он дает вам квоты, которые вы выбираете буквально за первый квартал – годовую квоту. Это мне Зеленский рассказывал. Ну так, а что дальше?»

При этом можно только воображать какими убытками для обеих стран обернулся отказ от проведения третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Для понимания, годом ранее в Житомире страны заключили контрактов на полмиллиарда долларов.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «То, что не решалось наверху, а всё не решишь, регионы между собой. Гомельская область там с Киевской областью встречались и решали многие вопросы. Вот сейчас есть запрос на поставку в Украину сухого молока. Какие проблемы? Не надо тут в Минске ничего решать. Вам решат это в Гомеле, Бресте. Но сорвали этот Форум регионов. Кому это выгодно? Никому. Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии. Но мы не хотим плохих отношений».

К слову, сегодняшний собеседник Александра Лукашенко хорошо понимает, во сколько такая позиция Киева обходится народу Украины. Депутат больше 20 лет проработал в реальном секторе, он и сейчас занимается вопросами экономического развития в Верховной раде. Евгений Шевченко нередкий гость как в Беларуси, так и в нашем медиаполе. Недавнего был участником ток-шоу по итогам Всебелорусского народного собрания на телеканале ОНТ. Не опасается политик комментировать события белорусско-украинских отношений и откровенно высказывается, в частности, о намерении перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска.

Шевченко выступает за диалог между странами. И не скрывает: в 2019-м он поверил Зеленскому, стал доверенным лицом кандидата, затем пополнил ряды «Слуг народа». Но в Раду попал не по партийным спискам, а от мажоритарного округа – то есть представляет интересы избравших его украинцев Запорожья.

Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины: «Хочу высказать, почему я так себя веду. Меня многие могут обвинит, якобы я говорю за весь украинский народ, но я знаю, и социология это показывает, что украинцы тяготеют и любят белорусский народ, они сопротивляются тому, что происходит, их очень много. Социология показывает, что 36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом в Украине, это не просто так, это социология, наука».

Что не помнит украинский президент, едва ли забудут сами украинцы. Взять хотя бы Донбасс. Это сейчас некоторые его жители возвращаются в Украину, но в период самого горячего противостояния именно Беларусь стала домом для 150 тыс. украинцев, бежавших от войны. Александр Лукашенко создал для них беспрецедентные условия: равные с белорусами права на образование, медицинское обслуживание и трудоустройство. Наш Президент и сейчас призывает не спекулировать на теме военных действий, а работать над достижением мира.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Слушайте, вы считаете, что работа Трехсторонней группы - это подарок Лукашенко? Да нет. Тогда попросил Президент Порошенко, Путин, все согласились, что да, в Минске. Это близко, политически это выгодно. Обеспечивали все, что только украинцы хотели. Говорят, в другое место желание перенести. Ну, по крайней мере, руководство и Кравчук. Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать. Но я не понимаю, зачем ехать за тридевять земель, если у тебя за забором, у твоих родных людей, ты приезжаешь сюда, как домой? Зачем это делать? Это чисто политическая вакханалия. Но, поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно».

Вооружённый конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014-го, и даже сейчас, спустя семь лет, там всё ещё гибнут люди. Да, об этом реже пишут, к сожалению, к чудовищной войне словно начали привыкать. Но Минску, очевидно, не всё равно.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы знаете мою позицию по Украине, она остается неизменной. Я очень хотел бы, чтобы Украина была нашей, чтобы мы как славянские народы, три братских народа были вместе. На пользу народов. Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного. Но политика есть политика, вы понимаете, могут быть разные нюансы. Поэтому в этой политике побеждает не просто сильнейший, но тот, кто умнее. И тот, кто будет использовать ситуацию таким образом, чтобы повернуть все в лучшую сторону. Я вам абсолютно искренне скажу. Нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет. Я лично и с прошлым президентом обсуждал, и с этим мы просчитывали варианты. Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые, и так далее. Но надо понимать, что Россия – это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее. Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны. Потому что надо было принимать эти решения и "степ бай степ", потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты. Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший Президент отказался».

Сможет ли Зеленский поступить иначе? Едва ли, считают эксперты. Но в своей предвыборной программе нынешний украинский президент немалое значение отводил именно достижению мира на Донбассе. Что ж, до следующих выборов в Украине ещё три года.

Возвращаясь к сегодняшнему Минску, сложно не отметить очевидный демарш Шевченко против политики своей же партии. Но депутатского мандата лидер «Слуги народов» лишить его не вправе. Да и за что?

Евгений Шевченко, депутат Верховной рады Украины: «Я бы хотел, чтобы отношения наладились, вернулись к минской площадке. Реальная работа – это межпарламентские связи, это то, чем я занимался и буду заниматься».

Президент сегодня отметил: в Беларуси двери открыты для каждого украинского политика, готового быть объективным. И обиды держим в стороне, если это во благо народов. И других призываем услышать голос если не справедливости, то хотя бы разума.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram