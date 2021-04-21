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На улице Ванеева Citroen влетел в столб
Источник материала: Tut.by
Водитель получил травмы при столкновении автомобиля со столбом на улице Ванеева,
Авария произошла 21 апреля, около 19.40. По предварительной информации, водитель Citroen ехал со стороны 2-го Велосипедного переулка в направлении улицы Денисовской. В районе дома № 29 по улице Ванеева он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в столб.
В результате ДТП водитель оказался заблокирован в салоне. Его при помощи специнструмента из авто доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
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Водитель получил травмы и был госпитализирован.
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