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Ко встрече Путина и Лукашенко. Мнение Мельянцова
Источник материала: UDF
Варианты с реальным углублением интеграции с единой валютой, армией и тому подобные отбросим как малореалистичные. Всё-таки у Лукашенко и у страны не так всё плохо, чтобы отдавать ядро суверенитета. А у РФ не так много рычагов и воли, чтобы решать вопрос нахрапом и откровенным принуждениям.
Остаются темы, важные для Москвы, но не особенно критичные для белорусских властей в плане суверенитета. Совместные военные учения, военная база (тут возможны разные варианты), признание Крыма (в рамках этой темы уже были некоторые движения, но они не имели продолжения и тем более отражения в СМИ). В контексте происходящей в Беларуси контрреволюции, конфронтации с Западом Минска и Москвы - это всё становится вполне реальным.
Многим к югу и западу от белорусских границ не нравилась Беларусь в виде нейтрального буфера и переговорной площадки. А сейчас, выражаясь словами бывшего зама Госсекретаря США Весса Митчелла, это будет не часть бастиона против российского нео-империализма, а самый настоящий форпост этой самой России. При этом занимающий стратегическое положение для безопасности Восточной Европы. В общем, погоды стоят предсказанные. Последствия попыток дестабилизации Беларуси были очевидны. Как говорится, если кто-то что-то поджигает, значит это кому-то нужно.
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