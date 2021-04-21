ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ко встрече Путина и Лукашенко. Мнение Мельянцова

21.04.2021 06:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Ко встрече Путина и Лукашенко. Мнение Мельянцова
По большому счёту повестка вырисовывается такая: как не утратить реальный суверенитет Беларуси, но при этом отплатить России за поддержку после выборов и символически продемонстрировать, что Беларусь и Россия - в одном окопе против Запада.

Варианты с реальным углублением интеграции с единой валютой, армией и тому подобные отбросим как малореалистичные. Всё-таки у Лукашенко и у страны не так всё плохо, чтобы отдавать ядро суверенитета. А у РФ не так много рычагов и воли, чтобы решать вопрос нахрапом и откровенным принуждениям.

Остаются темы, важные для Москвы, но не особенно критичные для белорусских властей в плане суверенитета. Совместные военные учения, военная база (тут возможны разные варианты), признание Крыма (в рамках этой темы уже были некоторые движения, но они не имели продолжения и тем более отражения в СМИ). В контексте происходящей в Беларуси контрреволюции, конфронтации с Западом Минска и Москвы - это всё становится вполне реальным.

Многим к югу и западу от белорусских границ не нравилась Беларусь в виде нейтрального буфера и переговорной площадки. А сейчас, выражаясь словами бывшего зама Госсекретаря США Весса Митчелла, это будет не часть бастиона против российского нео-империализма, а самый настоящий форпост этой самой России. При этом занимающий стратегическое положение для безопасности Восточной Европы. В общем, погоды стоят предсказанные. Последствия попыток дестабилизации Беларуси были очевидны. Как говорится, если кто-то что-то поджигает, значит это кому-то нужно.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Время собираться в кучу. Мнение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by