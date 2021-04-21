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Беда пришла откуда не ждали

Университетская байка

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Время собираться в кучу. Мнение Назвался груздем — полезай в кузов, а коль назвался социальным государством, то не ссылайся не изменившийся мир.

Признаюсь, нет ничего приятнее, чем осознание, что твои представления о реальности совпадают с представлениями начальства. Вот уже скоро год, как я зациклился на рассуждениях о неспособности Беларусской модели воспроизводиться в конкурентной среде. Но кому это интересно? Собака лает, точнее, тявкает, а караван, загруженный по самое «не могу» достижениями Белорусской модели, продолжает идти.Поддержка пришла неожиданно и со стороны, с которой ее меньше всего следовало ожидать. Открываю на главном сайте страны пресс-релиз от 9 апреля: «Я же как-то намекал: когда трудно в стране (а трудностей еще будет не меньше, не потому что кто-то там нам санкции введет, — мир изменился, ошалел), в такой ситуации умные люди объединяются вокруг какого-то человека, какой-то группы людей. Собираются в кучу и стараются выстоять, выжить. А мы сейчас начнем — плюрализм. Помните, при Горбачеве мы смеялись, хохотали: «плюрализм». На кого наплевали? На самих себя».Все верно. Роль плюрализма в развале СССР трудно переоценить. У советских, если кто еще помнит, была «собственная гордость», и эта гордость могла поддерживаться лишь в условиях демократического централизма.Тут требуется пояснение: «Демократический централизм — форма государственного устройства, основанная на обязательности решений вышестоящих органов для нижестоящих при выборности всех органов и подотчетности их нижестоящим».«Что же в этом плохого?» — спросит читатель, преимуществ демократического централизма на своей шкуре не испытавший. Дьявол, как всегда, — в деталях. Демократический централизм советского разлива права отстаивать свои взгляды за оставшимися в меньшинстве не предусматривал.Кроме официального определения демократического централизма существовало и неофициальное: «Мы посовещались, и Я решил». А после того, как Я (начальник любого уровня) решил, подчиненным высказывать мнение, отличное от спущенного сверху, не полагалось.Просуществовав в таком своеобразном режиме на протяжении 70-ти лет (спасибо Ленину за запрет фракций в партии), союз нерушимый республик свободных подобно карточному домику развалился от первой же массовой хотелки плюрализма.Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка, в том числе и в умении вырабатывать и отстаивать собственные взгляды. При отсутствии сноровки любой плюрализм порождает хаос.«Мир изменился, ошалел…» Есть за миром такой грешок. По данным английского статистика Ангуса Мэдисона, в 1800 г. ВВП на душу населения в Европе был примерно таким же, как в Римской империи. Лафа для любителей стабильности продолжалась почти полторы тысячи лет! Живи, не хочу!Но что понимать под стабильностью? Для кого-то стабильность — это возможность раз в пять лет одерживать элегантную электоральную победу. Для кого-то — жить на пенсию и зарплату.Между первым и вторым пониманием стабильности имеется связь. О ее наличие догадывался еще «отец народов», товарищ Сталин, что и позволило ему в 1952 г. сформулировать основной экономический закон социализма: «Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники».С удовлетворением потребностей общества у коммунистов не сложилось в отличие от непрерывного роста производства «чугуна и стали на душу населения в стране», о котором мечтал простой заключенный из знаменитого стихотворения Юза Алешковского.Тонны стали, несмотря на наличие руководящей и направляющей партии, отказывались трансформироваться в товары народного потребления и уходили… в стружку.Время безжалостно. Поколение, воспитанное Коммунистической партией, редеет на глазах. Тем не менее в рядах белорусских топ-чиновников бывших верных ленинцев хватает. По уровню веры в правильность нынешнего курса они способны дать сто очков форы своим молодым коллегам.Беда пришла откуда не ждали: «тучные» нулевые сменились «тощими» десятыми. И в двадцатые наметившаяся тенденция, судя по всему, продолжится. Социализм умер, но его основной закон продолжает подавать признаки жизни. Дотошные читатели могут без труда отыскать его в статье 1 Конституции: «Республика Беларусь — унитарное демократическое социальное (выделено — С.Н.) правовое государство».Социально-политическая составляющая Белорусской модели выстраивалась методом «от противного». В качестве противного были выбраны «лихие 90-е» с их рыдающими женщинами, мечтавшими о зарплате в 20-30 долларов.Успехи нулевых, к которым архитекторы Белорусской модели по большому счету были непричастны, тем не менее кое-кому вскружили голову. А тут еще Россия с пухнущими на дорогой нефти зарплатами. Воленс ноленс (от лат. volens желающий и nolens нежелающий), но пришлось отвечать на российский вызов. Началась гонка зарплат: 100, 200, 300… 500 в долларовом эквиваленте!Как тут не вспомнить олимпийский девиз «быстрее, выше, сильнее». Его актуальность для Белоруской модели подкреплю цитатой из доклада главы Национального олимпийского комитета Республики Беларусь на IV Всебелорусском народном собрании: «К 2015 г. мы должны приблизить размеры заработной платы к тысяче долларов в эквиваленте. Это самые высокие в нашей истории темпы роста зарплаты и доходов населения».Для того, чтобы понять ситуацию, в которой оказался главный специалист страны по раздаче обещаний, приведу байку, популярную среди студентов БГУ в 70-е.В те годы в университете обучались студенты из Вьетнама. В общежитиях они жили в комнатах вместе с белорусами. Однажды один шутник пояснил своим вьетнамским руммейтам, что в СССР в 6 утра по радио передают гимн, и все граждане страны обязаны просыпаться и выслушивать его стоя.Возражений не последовало. Прошел день, два… неделя. Шутнику собственная шутка надоела, и он перестал вставать. Вьетнамцы пожаловались в деканат. О последствиях байка умалчивает.* * *Назвался груздем — полезай в кузов, а коль назвался социальным государством, то не ссылайся не изменившийся мир. Предложением сбиваться в кучу сыт не будешь.