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Политблог: Как выгодно продать конфликт с Западом? Попытка №4

21.04.2021 06:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Андрей Казакевич, директор института «Политическая сфера», делает политику понятней и не такой непредсказуемой, какой она кажется на первый взгляд.

Тема третьего выпуска программы Политблог «Развитие антизападной риторики в Беларуси»: Западофобия в белорусской внешней политике и ее последствия.

Вредят ли фундаментальные принципы внешней политики социальным преобразованиям в Беларуси? Способствует ли нынешняя внешняя политика Беларуси политической модернизации?

Чем грозит отсутствие идеи во внешней политике? Новая волна фобии к Западу, удастся ли Беларуси снова продать ее миру? Сможем ли мы перерасти антизападные идеи? Как на Беларусь повлияла евразийская интеграция и русский национализм в прошлом?



Основные моменты выпуска:

00:17 – Тема выпуска.

00:45 – Последние новости.

02:17 – Кризис внешней политики Беларуси.

03:17 – Базовые идеи внешней политики Беларуси.

04:50 – Новая волна фобии к Западу.

05:35 – Что делать с антизападной риторикой на внешнеполитическом рынке?

09:38 – К чему привела попытка властей продать конфликт с Западом?

11:07 – Удастся ли в этот раз Минску продать миру антизападную риторику?

11:40 – О теме следующего выпуска.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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Чем грозит отсутствие идеи во внешней политике? Новая волна фобии к Западу: удастся ли Беларуси снова продать ее миру? Сможем ли мы перерасти антизападные идеи?
 
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