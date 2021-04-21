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Политблог: Как выгодно продать конфликт с Западом? Попытка №4
Источник материала: UDFАндрей Казакевич, директор института «Политическая сфера», делает политику понятней и не такой непредсказуемой, какой она кажется на первый взгляд.
Тема третьего выпуска программы Политблог «Развитие антизападной риторики в Беларуси»: Западофобия в белорусской внешней политике и ее последствия.
Вредят ли фундаментальные принципы внешней политики социальным преобразованиям в Беларуси? Способствует ли нынешняя внешняя политика Беларуси политической модернизации?
Чем грозит отсутствие идеи во внешней политике? Новая волна фобии к Западу, удастся ли Беларуси снова продать ее миру? Сможем ли мы перерасти антизападные идеи? Как на Беларусь повлияла евразийская интеграция и русский национализм в прошлом?
Основные моменты выпуска:
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Чем грозит отсутствие идеи во внешней политике? Новая волна фобии к Западу: удастся ли Беларуси снова продать ее миру? Сможем ли мы перерасти антизападные идеи?
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