ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бизнес перестал ожидать спада. Но риски остаются высокими

21.04.2021 06:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Бизнес перестал ожидать спада. Но риски остаются высокими
Об этом в ходе прошедшего 19 апреля медиа-завтрака «(Не)определенность, (не)стабильность и (не)доверие: экономика и ее перспективы в оценках белорусского бизнеса» рассказал ведущий экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.

Он, в частности, презентовал данные сводного IPM индекса.

Ожидания, риски, барьеры


По словам экономиста, в марте 2021 года сводный IPM индекс составил 49.99 балла, что свидетельствует об отсутствии ожидаемых изменений в экономической конъюнктуре. Ранее, начиная с октября 2020 года, ожидания бизнеса были негативными. То есть в марте ситуация в экономике, по мнению компаний, стабилизировалась. Кроме того, индексы текущего финансового и экономического положения вышли из зоны спада.

Ожидания бизнеса относительно дальнейшего изменения экономического и финансового положения также улучшились. Количество представителей опрошенных компаний, которые ожидают улучшения, сблизилось с количеством тех, кто ожидает ухудшения.

Возможно, уменьшение негативного восприятия перспектив обусловлено тем, что судя по ответам участников опроса, в марте существенно замедлилось падение производства и продаж. Однако о существенном росте также никто не сообщил.

Вместе с тем, по словам Глеба Шимановича, если посмотреть оценку рисков, то ситуация меняется. Текущие риски были оценены в 4,40 балла (1 – очень низкие 5 – очень высокие). В частности, половина респондентов, опрошенных Бизнес-школой ИПМ, заявила, что риски очень высокие, а вторая половина назвала их высокими.

Также Глеб Шиманович рассказал, что основными барьерами для ведения бизнеса, по мнению участников опроса, стали высокая неопределенность экономической среды, макроэкономическая нестабильность, низкий спрос, недоверие к правовой системе, высокая стоимость заемных средств. Однако, судя по приведенным экономистом результатам опроса, актуальность данных проблем для бизнеса в основном снизилась.

Замедление ухудшения ситуации


О схожих результатах опроса рассказал заместитель начальника управления экономического анализа Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Петр Милевский. Он сообщил, что опросы Нацбанка проводятся среди 1400 предприятий четырех основных отраслей.

По его словам, с конца прошлого года ситуация улучшается, но пока еще не вышла на нулевой показатель. «У нас происходит замедление ухудшения ситуации», - констатировал Петр Милевский.

По его словам, есть тренд на то, что ситуация улучшается.

Как рассказал Петр Милевский, в ближайшие три месяца (с апреля по июнь) около 90% респондентов ожидают увеличения отпускных цен.

По его словам, в ближайшие три месяца рост может составить 1,2%, а в июне 2021 года инфляция ожидается на уровне 9% в годовом выражении, т.е по сравнению с июнем 2020 года.

При этом Петр Милевский проинформировал, что в Нацбанке рассчитывают на замедление инфляции во втором полугодии.

Ожидания и реальность


Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик сообщил, что как показывают ранее проведенные опросы, ожидания бизнеса всегда оказывались лучше реальности. Однако динамика ожиданий, практически совпадала с реальностью.

«Сегодня ожидания как никогда сильно влияют на экономику и ставят ограничения на экономическую политику», – сказал Александр Чубрик.

По его словам, нынешняя ситуация в экономике – это «уже не рецессия, но еще не рост, и вопрос, будет ли этот рост – это вопрос еще очень открытый».

На взгляд экономиста, нынешнюю ситуацию в белорусской экономике скорее следует называть стагнацией.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По оценкам белорусского бизнеса, ситуация в белорусской экономике после затяжного спада стабилизировалась. Однако риски остаются высокими и многие компании...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пищевые добавки спасли людей от старения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by