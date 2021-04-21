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Бизнес перестал ожидать спада. Но риски остаются высокими
Источник материала: UDF
Он, в частности, презентовал данные сводного IPM индекса.
Ожидания, риски, барьеры
По словам экономиста, в марте 2021 года сводный IPM индекс составил 49.99 балла, что свидетельствует об отсутствии ожидаемых изменений в экономической конъюнктуре. Ранее, начиная с октября 2020 года, ожидания бизнеса были негативными. То есть в марте ситуация в экономике, по мнению компаний, стабилизировалась. Кроме того, индексы текущего финансового и экономического положения вышли из зоны спада.
Ожидания бизнеса относительно дальнейшего изменения экономического и финансового положения также улучшились. Количество представителей опрошенных компаний, которые ожидают улучшения, сблизилось с количеством тех, кто ожидает ухудшения.
Возможно, уменьшение негативного восприятия перспектив обусловлено тем, что судя по ответам участников опроса, в марте существенно замедлилось падение производства и продаж. Однако о существенном росте также никто не сообщил.
Вместе с тем, по словам Глеба Шимановича, если посмотреть оценку рисков, то ситуация меняется. Текущие риски были оценены в 4,40 балла (1 – очень низкие 5 – очень высокие). В частности, половина респондентов, опрошенных Бизнес-школой ИПМ, заявила, что риски очень высокие, а вторая половина назвала их высокими.
Также Глеб Шиманович рассказал, что основными барьерами для ведения бизнеса, по мнению участников опроса, стали высокая неопределенность экономической среды, макроэкономическая нестабильность, низкий спрос, недоверие к правовой системе, высокая стоимость заемных средств. Однако, судя по приведенным экономистом результатам опроса, актуальность данных проблем для бизнеса в основном снизилась.
Замедление ухудшения ситуации
О схожих результатах опроса рассказал заместитель начальника управления экономического анализа Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Петр Милевский. Он сообщил, что опросы Нацбанка проводятся среди 1400 предприятий четырех основных отраслей.
По его словам, с конца прошлого года ситуация улучшается, но пока еще не вышла на нулевой показатель. «У нас происходит замедление ухудшения ситуации», - констатировал Петр Милевский.
По его словам, есть тренд на то, что ситуация улучшается.
Как рассказал Петр Милевский, в ближайшие три месяца (с апреля по июнь) около 90% респондентов ожидают увеличения отпускных цен.
По его словам, в ближайшие три месяца рост может составить 1,2%, а в июне 2021 года инфляция ожидается на уровне 9% в годовом выражении, т.е по сравнению с июнем 2020 года.
При этом Петр Милевский проинформировал, что в Нацбанке рассчитывают на замедление инфляции во втором полугодии.
Ожидания и реальность
Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик сообщил, что как показывают ранее проведенные опросы, ожидания бизнеса всегда оказывались лучше реальности. Однако динамика ожиданий, практически совпадала с реальностью.
«Сегодня ожидания как никогда сильно влияют на экономику и ставят ограничения на экономическую политику», – сказал Александр Чубрик.
По его словам, нынешняя ситуация в экономике – это «уже не рецессия, но еще не рост, и вопрос, будет ли этот рост – это вопрос еще очень открытый».
На взгляд экономиста, нынешнюю ситуацию в белорусской экономике скорее следует называть стагнацией.
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По оценкам белорусского бизнеса, ситуация в белорусской экономике после затяжного спада стабилизировалась. Однако риски остаются высокими и многие компании...
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