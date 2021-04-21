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Ожидания, риски, барьеры

Замедление ухудшения ситуации

Ожидания и реальность

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бизнес перестал ожидать спада. Но риски остаются высокими По оценкам белорусского бизнеса, ситуация в белорусской экономике после затяжного спада стабилизировалась. Однако риски остаются высокими и многие компании...

Об этом в ходе прошедшего 19 апреля медиа-завтрака «(Не)определенность, (не)стабильность и (не)доверие: экономика и ее перспективы в оценках белорусского бизнеса» рассказал ведущий экономист Исследовательского центра ИПМОн, в частности, презентовал данные сводного IPM индекса.По словам экономиста, в марте 2021 года сводный IPM индекс составил 49.99 балла, что свидетельствует об отсутствии ожидаемых изменений в экономической конъюнктуре. Ранее, начиная с октября 2020 года, ожидания бизнеса были негативными. То есть в марте ситуация в экономике, по мнению компаний, стабилизировалась. Кроме того, индексы текущего финансового и экономического положения вышли из зоны спада.Ожидания бизнеса относительно дальнейшего изменения экономического и финансового положения также улучшились. Количество представителей опрошенных компаний, которые ожидают улучшения, сблизилось с количеством тех, кто ожидает ухудшения.Возможно, уменьшение негативного восприятия перспектив обусловлено тем, что судя по ответам участников опроса, в марте существенно замедлилось падение производства и продаж. Однако о существенном росте также никто не сообщил.Вместе с тем, по словам Глеба Шимановича, если посмотреть оценку рисков, то ситуация меняется. Текущие риски были оценены в 4,40 балла (1 – очень низкие 5 – очень высокие). В частности, половина респондентов, опрошенных Бизнес-школой ИПМ, заявила, что риски очень высокие, а вторая половина назвала их высокими.Также Глеб Шиманович рассказал, что основными барьерами для ведения бизнеса, по мнению участников опроса, стали высокая неопределенность экономической среды, макроэкономическая нестабильность, низкий спрос, недоверие к правовой системе, высокая стоимость заемных средств. Однако, судя по приведенным экономистом результатам опроса, актуальность данных проблем для бизнеса в основном снизилась.О схожих результатах опроса рассказал заместитель начальника управления экономического анализа Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка. Он сообщил, что опросы Нацбанка проводятся среди 1400 предприятий четырех основных отраслей.По его словам, с конца прошлого года ситуация улучшается, но пока еще не вышла на нулевой показатель. «У нас происходит замедление ухудшения ситуации», - констатировал Петр Милевский.По его словам, есть тренд на то, что ситуация улучшается.Как рассказал Петр Милевский, в ближайшие три месяца (с апреля по июнь) около 90% респондентов ожидают увеличения отпускных цен.По его словам, в ближайшие три месяца рост может составить 1,2%, а в июне 2021 года инфляция ожидается на уровне 9% в годовом выражении, т.е по сравнению с июнем 2020 года.При этом Петр Милевский проинформировал, что в Нацбанке рассчитывают на замедление инфляции во втором полугодии.Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик сообщил, что как показывают ранее проведенные опросы, ожидания бизнеса всегда оказывались лучше реальности. Однако динамика ожиданий, практически совпадала с реальностью.«Сегодня ожидания как никогда сильно влияют на экономику и ставят ограничения на экономическую политику», – сказал Александр Чубрик.По его словам, нынешняя ситуация в экономике – это «уже не рецессия, но еще не рост, и вопрос, будет ли этот рост – это вопрос еще очень открытый».На взгляд экономиста, нынешнюю ситуацию в белорусской экономике скорее следует называть стагнацией.