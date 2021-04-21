﻿ Доктор Мясников объяснил влияние даты рождения на здоровье. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доктор Мясников объяснил влияние даты рождения на здоровье

21.04.2021 06:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Доктор Мясников объяснил влияние даты рождения на здоровье
Фото: О самом главном / YouTube
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что дата рождения может влиять на здоровье человека. В эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1» он объяснил, как месяц рождения связан с риском получения того или иного заболевания.

Специалист со ссылкой на данные Колумбийского университета в США отметил, что изучение медицинских карт около 1,5 миллиона человек в конце XX века позволило определить, что в те или иные месяцы рождения люди часто получают одинаковые заболевания.

«Оказалось, что у родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия, а у тех, кто в феврале — больше проблем с дыхательной системой, вплоть до рака бронхов», — сообщил доктор. По словам Мясникова, рожденные в марте склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии.

У людей с днем рождения в апреле чаще встречалась стенокардия, а у майских — низкий вес при рождении. У рожденных в июне нашли предрасположенность к инфаркту миокарда, в июле — к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, а в августе — к астме.

Доктор уверен, что эти предрасположенности не связаны с генетикой людей. «Это статистический факт», — пояснил врач. При этом он констатировал, что допускает связь этих заболеваний с тем, в какой период рос человек в первые шесть месяцев жизни.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что дата рождения может влиять на здоровье человека.
 
Новости дня
Новости разные
 
Санду предложила переименовать государственный язык в Молдове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by