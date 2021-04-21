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Санду предложила переименовать государственный язык в Молдове

21.04.2021 06:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Санду предложила переименовать государственный язык в Молдове
Майя Санду. Фото: Globallookpress.com
Президент Молдавии Майя Санду предложила парламенту рассмотреть вопрос о внесении поправок в конституцию для официального переименования государственного языка с молдавского на румынский, сообщает РИА Новости.

Фактически речь идет об одном и том же языке, так как молдавский считается официальным диалектом румынского. Незначительные отличия между ними наблюдаются на уровне литературной нормы, фонетики и лексики. В декларации независимости республики официальным языком государства назван румынский, тогда как конституция страны определяет его как молдавский.

По словам Санду, внести поправки в основной закон страны насчет языка власти обязывает решение Конституционного суда (КС) от 2017 года, однако до сих пор парламент не рассмотрел ни одной подобной инициативы. «Проблема будет решена, мы уже создали программы, чтобы люди могли изучать и использовать румынский язык», — сказала президент. При этом она подчеркнула, что власти постараются сделать все возможное для сохранения на территории страны языков национальных меньшинств — гагаузского и украинского.

Против переименования государственного языка в Молдавии выступает бывший президент страны и лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он неоднократно заявлял, что молдавский и румынский — два разных языка, а также предлагал вынести вопрос об этом на общенациональный референдум.

Ранее КС Молдавии отменил закон о функционировании языков, который признавал за русским официальный статус языка межнационального общения. Рассмотреть вопрос об этом суд попросили несколько депутатов парламента, другие же выступили резко против и назвали такое решение «точкой невозврата».
 
 
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