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Президент Чада выиграл выборы и умер в тот же день
Источник материала: UDF
Идрис Деби Фото: Ammar Awad / Reuters
Политика переизбрали на шестой срок — Деби у власти уже более 30 лет. Президент решил отпраздновать победу над повстанцами на передовой, для чего отправился в зону военных действий на севере страны. Однако отряды повстанцев напали на правительственные войска, в результате чего Деби был ранен. Он скончался в больнице.
Выборы прошли 11 апреля, политик переизбрался на очередной срок, набрав более 79 процентов голосов избирателей. Деби занимает свой пост с 1990 года.
В день выборов боевики начали наступление на Чад с баз в Ливии (она граничит с севера). В связи с этим Госдепартамент США вскоре заявил, что отзывает членов семей дипломатов из посольства в Чаде. 19 апреля армия страны отчиталась о ликвидации свыше 300 боевиков.
Чад — один из ключевых участников борьбы с джихадистами в Африке. Франция, также заинтересованная в борьбе с террористами в регионе, поддерживает стабильную власть в стране и не раз помогала Деби удержать власть.
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Политика переизбрали на шестой срок — Деби у власти уже более 30 лет.
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