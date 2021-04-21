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Президент Чада выиграл выборы и умер в тот же день

21.04.2021 06:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Президент Чада выиграл выборы и умер в тот же день
Идрис Деби Фото: Ammar Awad / Reuters
Президент Чада Идрис Деби в очередной раз выиграл выборы и умер в тот же день. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Политика переизбрали на шестой срок — Деби у власти уже более 30 лет. Президент решил отпраздновать победу над повстанцами на передовой, для чего отправился в зону военных действий на севере страны. Однако отряды повстанцев напали на правительственные войска, в результате чего Деби был ранен. Он скончался в больнице.

Выборы прошли 11 апреля, политик переизбрался на очередной срок, набрав более 79 процентов голосов избирателей. Деби занимает свой пост с 1990 года.

В день выборов боевики начали наступление на Чад с баз в Ливии (она граничит с севера). В связи с этим Госдепартамент США вскоре заявил, что отзывает членов семей дипломатов из посольства в Чаде. 19 апреля армия страны отчиталась о ликвидации свыше 300 боевиков.

Чад — один из ключевых участников борьбы с джихадистами в Африке. Франция, также заинтересованная в борьбе с террористами в регионе, поддерживает стабильную власть в стране и не раз помогала Деби удержать власть.
 
 
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Политика переизбрали на шестой срок — Деби у власти уже более 30 лет.
 
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