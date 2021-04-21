﻿ Путин дал детям силовиков преимущество при поступлении в профильные вузы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин дал детям силовиков преимущество при поступлении в профильные вузы

21.04.2021 06:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Путин дал детям силовиков преимущество при поступлении в профильные вузы
Владимир Путин. Фото: Global Look Press
Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете зачисления в профильные вузы детей служащих МВД и Росгвардии. Соответствующий документ опубликован во вторник, 20 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, преимущественное право зачисления в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, дается детям сотрудников органов внутренних дел, а также детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии. Стаж службы родителей должен составлять 20 и более лет.

Аналогичные преимущества у детей бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж 20 и более лет. В документе подчеркивается, что приоритет при поступлении дети силовиков могут получить при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Отмечается, что авторами инициативы выступили главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по образованию и науке Вячеслав Никонов и по безопасности Василий Пискарев.

О соответствующем законопроекте стало известно в феврале. Авторы инициативы тогда объяснили, что аналогичное право есть у детей военных и этим законопроектом они пытаются ликвидировать возникшую несправедливость.

3 марта председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что государству необходимо выделить дополнительные бюджетные места в вузах выпускникам из многодетных семей и предоставить другие преференции. Он пояснил, что для успешной реализации демографической политики в обществе должна зародиться идея, что быть многодетным — это выгодно и престижно.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стаж службы родителей должен составлять 20 и более лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Ігар Лосік 300 дзён за кратамі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by