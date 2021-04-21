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Масочные рейды: в Минске санэпидемстанция следит за соблюдением профилактики COVID-19
21.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Санэпидемстанция Минска проводит масочные рейды. Специалисты проверяют, все ли носят средства индивидуальной защиты. В стране объявили о начале
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Специалисты ведомства проводят разъяснительную работу с предпринимателями и сотрудниками сферы обслуживания. Им рассказывают о необходимости профилактики...
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