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Масочные рейды: в Минске санэпидемстанция следит за соблюдением профилактики COVID-19

21.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Санэпидемстанция Минска проводит масочные рейды. Специалисты проверяют, все ли носят средства индивидуальной защиты. В стране объявили о начале третьей волны COVID-19. Контроль за соблюдением режима в общественных местах усилили, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



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Теги: Минск
 
 
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Специалисты ведомства проводят разъяснительную работу с предпринимателями и сотрудниками сферы обслуживания. Им рассказывают о необходимости профилактики...
 
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