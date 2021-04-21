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В Минске заметили эксклюзивный внедорожник с клиренсом полметра и ценой почти полмиллиона евро

21.04.2021 07:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно наши читатели в Минске заметили эксклюзивный внедорожник Brabus G500 4x42 на консульских номерах. По информации AUTO.TUT.BY, в Беларуси зарегистрирован как минимум еще один такой автомобиль.

Даже сам по себе Mercedes-Benz G500 4x42 является эксклюзивом. А уж его версия, доработанная тюнинговым ателье Brabus, и подавно. Цена конечного автомобиля зависит исключительно от фантазии заказчика и доходит до 500 тысяч евро. Средняя же цена колеблется в районе 250−300 тысяч евро. И со временем она не падает.


Фото: Brabus

Не меньше цены впечатляют и технические характеристики автомобиля. Двигатель Brabus G500 4x42 выдает 500 л. с. С ним внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды, а «максималка» составляет 210 км/ч.

Дорожный просвет — чуть меньше полуметра, при этом Brabus G500 4x42 способен преодолевать броды глубиной до одного метра. При таком клиренсе конструкторы предусмотрели наличие автоматически выдвигающихся ступеней, чтобы можно было попасть в салон.

Точное количество выпущенных автомобилей неизвестно.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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Настоящий эксклюзив заметили наши читатели в Минске. Это экстремальный внедорожник Brabus 4x42. У него клиренс почти полметра, а цена может доходить до полумиллиона...
 
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