«Всемирный автомобиль года»: названы победители

Источник материала: Tut.by

Конкурс World Car of the Year 2021 (WCOTY) завершился — в конце марта организаторы огласили список с тройкой финалистов во всех номинациях, а теперь назвали имена победителей.





В этом году титул лучшей машины в мире достался электрическому «паркетнику» Volkswagen ID.4, который смог опередить двух «японок» — Honda e и Toyota Yaris. Для Volkswagen это уже пятое по счету звание «международного автомобиля» — до ID.4 в конкурсе побеждали Golf (в 2009-м и 2013 году), Polo (2010 год) и up! (2012 год).









Также жюри конкурса, в которое вошли 93 журналиста из 28 стран мира, определило первые места и в других номинациях. В категории «люксовый автомобиль» лучшим был признан новый Mercedes S-класса, в номинации «городских автомобилей» лидером стала Honda e, также в списке победителей WCOTY оказался и Porsche 911 Turbo — на его счету титул «спортивного автомобиля года».





Отдельный приз дается и за «лучший автомобильный дизайн» — и тут, как ни странно, триумфатором вышел новый Land Rover Defender!





Напомним, что «Всемирным автомобилем 2020 года» стал кроссовер Kia Telluride .