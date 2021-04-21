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«Всемирный автомобиль года»: названы победители

21.04.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Конкурс World Car of the Year 2021 (WCOTY) завершился — в конце марта организаторы огласили список с тройкой финалистов во всех номинациях, а теперь назвали имена победителей.


В этом году титул лучшей машины в мире достался электрическому «паркетнику» Volkswagen ID.4, который смог опередить двух «японок» — Honda e и Toyota Yaris. Для Volkswagen это уже пятое по счету звание «международного автомобиля» — до ID.4 в конкурсе побеждали Golf (в 2009-м и 2013 году), Polo (2010 год) и up! (2012 год).



Также жюри конкурса, в которое вошли 93 журналиста из 28 стран мира, определило первые места и в других номинациях. В категории «люксовый автомобиль» лучшим был признан новый Mercedes S-класса, в номинации «городских автомобилей» лидером стала Honda e, также в списке победителей WCOTY оказался и Porsche 911 Turbo — на его счету титул «спортивного автомобиля года».


Отдельный приз дается и за «лучший автомобильный дизайн» — и тут, как ни странно, триумфатором вышел новый Land Rover Defender!


Напомним, что «Всемирным автомобилем 2020 года» стал кроссовер Kia Telluride.

 
 
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Конкурс World Car of the Year 2021 (WCOTY) завершился - в конце марта организаторы огласили список с тройкой финалистов во всех номинациях, а теперь назвали имена победителей.
 
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