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В Витебске появились банкоматы, в которых можно снять деньги без карточки

21.04.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске появились бесконтактные банкоматы: в них можно снять деньги, используя смартфон, а не карточку, сообщает «БПС-Сбербанк».


Фото: bps-sberbank.by

Бесконтактные банкоматы, как и другие, выдают наличные и отражают баланс. Основное отличие — в бесконтактном датчике, который считывает карту.

Датчик находится слева от клавиатуры и обозначен специальной пиктограммой — к нему и нужно поднести карточку. А потом набрать PIN-код на клавиатуре.

Пользоваться таким банкоматом можно с помощью различных гаджетов: смартфона, умных часов, платежных браслетов и других девайсов с поддержкой бесконтактной технологии NFC. Для этого нужно зарегистрировать карту в одном из сервисов бесконтактных платежей: Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay.

Для банкоматов подходят карты Visa любого банка.

 
Теги: Витебск
 
 
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Бесконтактные банкоматы, как и другие, выдают наличные и отражают баланс. Основное отличие - в бесконтактном датчике, который в касание считывает карту.
 
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