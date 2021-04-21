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В Витебске появились банкоматы, в которых можно снять деньги без карточки
Источник материала: Tut.by
В Витебске появились бесконтактные банкоматы: в них можно снять деньги, используя смартфон, а не карточку,
Бесконтактные банкоматы, как и другие, выдают наличные и отражают баланс. Основное отличие — в бесконтактном датчике, который считывает карту.
Датчик находится слева от клавиатуры и обозначен специальной пиктограммой — к нему и нужно поднести карточку. А потом набрать PIN-код на клавиатуре.
Пользоваться таким банкоматом можно с помощью различных гаджетов: смартфона, умных часов, платежных браслетов и других девайсов с поддержкой бесконтактной технологии NFC. Для этого нужно зарегистрировать карту в одном из сервисов бесконтактных платежей: Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay.
Для банкоматов подходят карты Visa любого банка.
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Бесконтактные банкоматы, как и другие, выдают наличные и отражают баланс. Основное отличие - в бесконтактном датчике, который в касание считывает карту.
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