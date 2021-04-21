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На ремонт трассы М10 в Пинском районе выделили полмиллиона рублей

21.04.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 500 тысяч рублей выделено из республиканского бюджета на ремонт трассы М10, сообщает «Медиа-Полесье».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Первый этап уже завершен. В порядок приведено 24,4 тысячи квадратных метров покрытия трассы. Обустроены съезды на Любель-Поль и Новый Двор. Специалистами дорожной службы уложено 3,68 тысячи тонн выравнивающего слоя из асфальтобетона. При укладке применялся современный асфальтоукладочный комплекс.

Также на этих участках, 404-м и 408-м км трассы М10, в мае укрепят обочины, в июне положат защитный слой асфальта.

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