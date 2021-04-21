На ремонт трассы М10 в Пинском районе выделили полмиллиона рублей

Источник материала: Tut.by

Около 500 тысяч рублей выделено из республиканского бюджета на ремонт трассы М10, сообщает «Медиа-Полесье» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Первый этап уже завершен. В порядок приведено 24,4 тысячи квадратных метров покрытия трассы. Обустроены съезды на Любель-Поль и Новый Двор. Специалистами дорожной службы уложено 3,68 тысячи тонн выравнивающего слоя из асфальтобетона. При укладке применялся современный асфальтоукладочный комплекс.

Также на этих участках, 404-м и 408-м км трассы М10, в мае укрепят обочины, в июне положат защитный слой асфальта.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .