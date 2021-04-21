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Пособие на погребение за два месяца упало почти на 200 рублей. В ФСЗН рассказали, сколько оно сейчас

21.04.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В апреле сократилось пособие на погребение. Сейчас оно составляет 1 277,1 рубля, сообщают в ФСЗН. Это почти на 13 рублей меньше, чем в марте (и на 197,5 рубля меньше, чем в феврале). Сокращение размера пособия связано с падением средней зарплаты по стране.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Размер пособия на погребение, напомним, привязан к средней зарплаты по стране. Эти выплаты равняются зарплате за позапрошлый месяц (то есть двумя месяцами ранее относительно месяца смерти).

Средняя зарплата падает два месяца подряд: в январе снизилась на 184,6 рубля, а в феврале — на 12,9 рубля. На столько же упало и пособие на погребение — до 1277,1 рубля. Нынешний размер выплат будет действовать до конца этого месяца. Для сравнения: в марте пособие на погребение было 1290 рублей, в феврале — 1 474,6 рубля, а в январе — 1 300,5 рубля.

Пособие на погребение назначают, если за ним обратились не позже шести месяцев со дня смерти.

При этом в случае смерти инвалида ВОВ, лица, получавшего пенсию за особые заслуги перед республикой, пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной суммы назначенной ему пенсии, но не менее средней заработной платы работников в республике за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти, уточняют в ФСЗН.

Куда обращаться за пособием

В ФСЗН рассказывают, что за назначением пособия на погребение надо обратиться:

в случае смерти пенсионера (в том числе работавшего на день смерти), застрахованного, уплачивающего взносы самостоятельно, а также незастрахованного или их детей — службы по труду, занятости и соцзащите по месту получения пенсии либо по месту жительства (месту пребывания) умершего;

в случае смерти застрахованного (кроме застрахованного, уплачивавшего взносы самостоятельно, или являвшегося пенсионером) — плательщик взносов по последнему месту работы умершего;

в случае смерти детей застрахованного — плательщик взносов по месту работы одного из родителей.

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Сокращение размера пособия связано с падением средней зарплаты по стране.
 
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