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Пособие на погребение за два месяца упало почти на 200 рублей. В ФСЗН рассказали, сколько оно сейчас
Источник материала: Tut.by
В апреле сократилось пособие на погребение. Сейчас оно составляет 1 277,1 рубля,
Размер пособия на погребение, напомним, привязан к средней зарплаты по стране. Эти выплаты равняются зарплате за позапрошлый месяц (то есть двумя месяцами ранее относительно месяца смерти).
Средняя зарплата падает два месяца подряд: в январе
Пособие на погребение назначают, если за ним обратились не позже шести месяцев со дня смерти.
При этом в случае смерти инвалида ВОВ, лица, получавшего пенсию за особые заслуги перед республикой, пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной суммы назначенной ему пенсии, но не менее средней заработной платы работников в республике за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти,
Куда обращаться за пособием
В ФСЗН
в случае смерти пенсионера (в том числе работавшего на день смерти), застрахованного, уплачивающего взносы самостоятельно, а также незастрахованного или их детей — службы по труду, занятости и соцзащите по месту получения пенсии либо по месту жительства (месту пребывания) умершего;
в случае смерти застрахованного (кроме застрахованного, уплачивавшего взносы самостоятельно, или являвшегося пенсионером) — плательщик взносов по последнему месту работы умершего;
в случае смерти детей застрахованного — плательщик взносов по месту работы одного из родителей.
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Пособие на погребение за два месяца упало почти на 200 рублей. В ФСЗН рассказали, сколько оно сейчас
Сокращение размера пособия связано с падением средней зарплаты по стране.
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