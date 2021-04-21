|
Из-за гроз объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
В среду, 21 апреля, погоду на территории республики будет формировать неустойчивая воздушная масса.
Как отмечают синоптики, ожидается облачно с прояснениями. Практически повсеместно выпадут осадки, местами — грозы.
Ветер западный умеренный, при грозах порывистый.
Погода в регионах:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 21 апреля, погоду на территории республики будет формировать неустойчивая воздушная масса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)