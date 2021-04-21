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Суперлига просуществовала всего двое суток

21.04.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После угроз со стороны ФИФА и УЕФА проект по созданию футбольной Суперлиги в самое ближайшее время «прикажет долго жить».

Суперлига просуществовала всего двое суток
Фото pixabay.com

Это стало известно после выхода из турнира английских и ряда испанских клубов.

СМИ разных стран сообщают, что в ближайшее время должна пройти встреча отцов-основателей Суперлиги, которые выступят с коммюнике о приостановке проекта.

О создании нового турнира было заявлено в ночь на 19 апреля. Свое участие подтвердили английские «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

 

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После угроз со стороны ФИФА и УЕФА проект по созданию футбольной Суперлиги в самое ближайшее время «прикажет долго жить».
 
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