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«Это не против России». Турция продаст Украине боевые беспилотники

21.04.2021 08:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Турция продаст боевые беспилотники Bayraktar Украине без предварительных условий. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пишет Lenta.ru.


Фото: wikipedia.org

По словам турецкого министра, эта сделка не направлена против России. «Если у РФ будет потребность в нашей продукции, то как мы купили у нее С-400, так же и продадим ей свою продукцию. Мы, к счастью, страна, которая имеет хорошее производство, нам есть, что продать», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Украина договорилась с производителем Bayraktar TB2 о покупке у Турции партии беспилотников. В тот же день один из таких аппаратов, вероятно, поставленных ранее, был замечен в небе над Донбассом.

После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева. Неназванный турецкий дипломат объяснил, что для Турции не имеет значения, какой стране или частной компании продавать свое отечественное вооружение.

 
 
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