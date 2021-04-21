Звезда фильма «Брат» выступит в Беларуси со спектаклем по знаменитой пьесе

Источник материала: Tut.by

Гастрольный спектакль «Старший сын» с Виктором Сухоруковым в главной роли покажут 22 июня в Минске и 23 июня в Гродно . Билеты на семейную комедию по знаменитой пьесе уже в продаже.



Фото предоставлено организаторами

Пьеса Александра Вампилова «Старший сын» — это классика на все времена, полная светлой лирики и добра. Гастрольный спектакль Павла Сафонова, который летом покажут в Минске и Гродно, рекомендуется для семейного просмотра: его возрастное ограничение — 12+.

Главная звезда «Старшего сына» — Виктор Сухоруков. Всегда разноплановый артист, способный передать самую сложную гамму чувств и переживаний, предстает в постановке в роли Сарафанова как очень нежный и любящий отец, доверяющий людям. Он нуждается в понимании и любви, не всегда ее получает и мечтает о том, чтобы все вокруг были счастливы. Кроме звезды фильма «Брат» в постановке задействованы Евгений Стычкин, Ольга Ломоносова, Алена Хмельницкая, Евгений Пронин и другие.