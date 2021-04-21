«В пандемию люди соскучились по общению». В Минске открылся клуб с настолками и баром, сходили туда

Источник материала: Tut.by

«Место путешествия» — это одновременно магазин настолок, клуб и бар. Новое место открылось в бизнес-центре на Дзержинского, 57 в апреле. Посмотрели, что это, а еще узнали, кто и зачем туда приходит.



Команда проекта «Место путешествия»

«Место путешествия» находится прямо возле станции метро «Михалово», в высотке Omega Tower, в подвале. Владельцы Алексей Спадар и Андрей Жигуновский такой локацией довольны.

Спускаешься по лестнице и сначала попадаешь в магазин настольных игр.

— Игры на разную аудиторию. Есть развивающие, обучалки — для детей от трех лет. Есть семейные, в которые можно сыграть друг против друга, или против игры. «Монополия», «Каркассон» — классика. Есть настолки для больших компаний, в которые можно играть много часов — такой хардкор для продвинутых. Выбор большой, стараемся следить, чтобы у нас были все новинки, — рассказывают в магазине.





Дальше — зал с большими столами и барной стойкой. Это как раз клуб, вход платный.

— Сюда — любому человеку, который хочет провести время за настольными играми, познакомиться с новыми людьми, — объясняет команда проекта.

«Место путешествия» у станции метро «Михалово» открыто ежедневно. В будни — с 16.00 до 2.00, в выходные — с 12.00.

— Раньше мы работали в другом формате. У нас был магазин настольных игр в «Короне». Он был открыт до 22.00, места там было в два раза меньше. Мы понимали, что нужно меняться, сделали опрос в своей среде: люди сказали, что им хочется играть дольше, что нужен бар. Некоторые игры могут продолжаться по 5−8 часов — важно, чтобы людям в это время было комфортно, — рассказывает Алексей Спадар.









Владельцы подчеркивают, что плата за вход у них самая высокая в сравнении с похожими заведениями. Один игровой день — 10 рублей. Так здесь отсеивают «не свою» аудиторию.

— Наша аудитория это, скорее, люди от 25 лет, глубоко погруженные. В других местах часто играют совсем дети, подростки.

В абонементе на месяц посещение будет стоить 8 рублей.

После закрытия локации на Кальварийской на новое место приезжают и прежние клиенты, и новые посетители.



Директор и соучредитель Андрей Жигуновский

— Люди стали у нас появляться семьями, — рассказывает Андрей Жигуновский. — Дома не всегда есть возможность удобно расположиться, а хорошие настолки будут занимать большой стол, а иногда и два. Для этого нужно место, здесь оно есть. К тому же тут не нужно переживать, что «дома не убрано», когда зовешь друзей поиграть.

После первых недель работы «получили хороший фидбэк».

— Во время пандемии люди соскучились по общению — им хочется отдыхать и знакомиться. Особенно много посетителей с пятницы по воскресенье, чтобы попасть к нам в субботу, точно надо бронировать стол. Бронь — в нашей группе в телеграме, где мы собираем аудиторию, разбиваем ее по интересам — играм, жанрам.

В игротеке клуба примерно полсотни игр.

— Можно брать любую. За подсказкой, как играть, можно обратиться к гейм-мастеру — он хорошо знает правила, подсадит к кому-то в компанию, если человек пришел один.

Владельцы клуба с улыбкой кивают на одного из гейм-мастеров Дениса:

— У него личная коллекция больше, чем весь этот шкаф!





Можно приходить со своей настолкой.

— Конечно, у нас есть не все, встречаются специфические вещи. Недавно человек притащил «Подлодку» — это, по сути, симулятор подводной лодки. Сложная игра, требовательна к процессу. На нее нужно потратить часов шесть, плюс очень хорошо знать правила, иначе не пойдет. Нам тоже было интересно — и сами сели поиграть.

В аренду в заведении настольные игры не дают.



Соучредитель Алексей Спадар

Бар здесь как дополнение, ответ на просьбы игроков. В меню — пиво, кофе, простые закуски вроде чипсов.

— Крепкого алкоголя у нас нет. Люди приходят сюда играть и получать эмоции именно от этого, — говорят в заведении.

Рядом, в этом же бизнес-центре, пиццерия «Доминос», откуда можно заказать пиццу навынос.

Интерьер делали сами.

— Нам хотелось, чтобы было ощущение таверны.

В клубе проводят турниры, ищут необычные форматы.

— Тестировали Speed gaming — это как Speed dating, быстрые свидания, только с настольными играми — в парах. Сделали анонс — закрыли регистрацию за полдня! Но мы подразумеваем необязательно романтические знакомства, наш формат — место, где можно найти друзей.

В клубе уделяют много внимания «Вархаммеру» — это коллекционная игра, в которой используются миниатюрные фигуры, на полках заведения их полно. Еще есть столы, на которых можно разыгрывать целые сражения.

— Сейчас запускаем обучение по покраске миниатюр, к нам можно приходить и красить модели, — рассказывает Алексей Спадар.













Сам Алексей увлечен миниатюрами с детства.

— Первый набор мне достался в 6 лет. Москва, Охотный Ряд — там я увидел солдатиков, которые можно раскрашивать, мама купила. Тогда в Минске этого было не достать. Потом и у нас начали появляться точки — первая была в ТЦ «Олимп».

— А я увлекался фильмами и книгами с фэнтезийными мирами, — говорит Андрей Жигуновский. — Случайно наткнулся на информацию, что по всему этому есть настольные игры. Понял, что так смогу еще больше погрузиться в этот мир. Это дает новый опыт, впечатления. Понравилось.















В «Месте путешествия» говорят, что к заведению такого формата Минск давно созрел. В последние пару лет в Беларуси активно развивается интерес к настолкам, но мы в этом пока сильно отстаем от Европы.

— Там в некоторых семьях игры, которые у нас только становятся популярными, — уже семейная традиция, их передают из поколения в поколение. В соседней Польше очень много магазинов настольных игр, а, например, в Кракове вы пройдете несколько кварталов и найдете два бара с двумя-тремя столами для настолок. У нас пока не так, но люди уже понимают, что игра — это хорошая возможность провести время.