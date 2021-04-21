Политолог назвал дело о «покушении» на Лукашенко «лапшой» пропагандистской машины

Пропагандистская кампания не должна основываться на логике. Она основывается на тех идеологемах, которые укрепились и среди сторонников Путина, и среди сторонников Лукашенко.





Как заявил «ГА» политолог Валерий Карбалевич, задержанные в Москве Александр Федута и Юрий Зенкович «представляют исключительно сами себя. Они не представляют каких-то организованных структур белорусской оппозиции — ни штаб Тихановской, ни штаб Латушко, ни каких-то политических партий… Поэтому представить это как заговор белорусской оппозиции — большая натяжка».

Что же касается обвинений Александра Лукашенко в адрес высшего руководства США, то эксперт напоминает, что «это его типичная риторика: якобы, все плохое, что имеет место в Беларуси, это лишь заговор западных сил, ну а во главе Запада, понятное дело, стоят США».

Карбалевич говорит, что пропагандистские штампы явно видны в комментариях и ФСБ, и самого Лукашенко, заявлявшего, что «заговорщики» планировали похитить его детей (почему-то только двоих из трех?) и посадить их в специально подготовленный погреб в Гомельщине.

Политолог обратил внимание и на нестыковки в датах предполагаемого переворота, который, по версии ФСБ, должен был произойти во время военного парада 9 мая.

«Но дело в том, что в Беларуси парады проводятся не 9 мая, а 3 июля — в День независимости. Да, в прошлом году был парад 9 мая, но он проводился «в пику» Путину, который парад отменил, а Лукашенко — нет, и тем самым вроде бы показал, что является истинным наследником победы. Но ФСБ, видимо не догадывается о парадах 3 июля, поэтому была названа привычная для россиян дата», — предполагает Карбалевич.

По его словам, пропагандистская кампания и «не должна основываться на логике»: «Она основывается на тех идеологемах, которые укрепились и среди сторонников Путина, и среди сторонников Лукашенко. А именно: Запад — враг, все плохое в мире — от Запада, и в особенности от США. И на этом поле можно вешать любую лапшу».

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