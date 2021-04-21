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Зеленский позвал Путина на Донбасс

21.04.2021 08:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава украинского государства Владимир Зеленский записал новое обращение.

Зеленский позвал Путина на Донбасс
Фото пресс-службы президента Украины

На этот раз речь шла о напряженной ситуации на востоке страны. По словам президента, официальный Киев не хочет войны, но готов себя защищать.

Зеленский напомнил, что концентрацию на границе РФ с Украиной огромной группировки российских войск, которую Москва называет учениями, «весь мир неофициально называет шантажом».

Глава государства призвал украинцев не нагнетать атмосферу и не слушать политиков-«ястребов», призывающих «начать войну».

Кроме этого Зеленский, перейдя на русский язык, обратился к хозяину Кремля. Он подчеркнул, что каждый лидер обязан понимать, что речь идет не о хулиганской драке, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней.

По его словам, Украина и Россия по-разному смотрят в будущее, но у стран есть возможность остановить будущие военные потери.

«Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — заявил президент.

 

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Глава украинского государства Владимир Зеленский записал новое обращение.
 
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