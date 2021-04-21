Утро среды. «Минирующие» подростки, Якубович с автомобилем дров и неубитые лошади

Источник материала: Onliner

В среду мы вспоминаем добрым словом вторник (ничего не было слышно про громкие задержания) и терпим ноябрьскую погоду. Ждем снег. Еще выясним, на что могли бы потратить никотин белорусские курильщики — но не делают этого.

Что было вчера





«Белнефтехим» считает несправедливыми санкции США. И вот почему .

. Черногория сняла все ограничения для белорусских туристов (а также российских и украинских).

Что происходит в стране и мире

Палата Представителей Конгресса США приняла резолюцию "В поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений, и осуждение фальсификаций выборов и последующие жестокие репрессий против мирных протестов со стороны нелегитимного режима Лукашенко". В ней в очередной раз перечислены примеры репрессий, сказано о непризнании выборов 9 августа 2020 года, изложены требования об освобождении политзаключенных и призывы к санкциям. По сути, эта резолюция - рекомендательный документ, выражающий позицию Палаты представителей.

"В поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений, и осуждение фальсификаций выборов и последующие жестокие репрессий против мирных протестов со стороны нелегитимного режима Лукашенко". В ней в очередной раз перечислены примеры репрессий, сказано о непризнании выборов 9 августа 2020 года, изложены требования об освобождении политзаключенных и призывы к санкциям. По сути, эта резолюция - рекомендательный документ, выражающий позицию Палаты представителей. Футбольные клубы «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» вышли из только что созданной и сильно нашумевшей Суперлиги.

МВД говорит , что на прошлой неделе поступило больше 20 сообщений о «минировании» школ, а с начала года — больше 70. Многие случаи связывают со сватингом, когда подростки, играющие в сетевые игры (белорусы и иностранцы), от имени соперника сообщают о минированиях, подставляя его.

, что на прошлой неделе поступило больше 20 сообщений о «минировании» школ, а с начала года — больше 70. Многие случаи связывают со сватингом, когда подростки, играющие в сетевые игры (белорусы и иностранцы), от имени соперника сообщают о минированиях, подставляя его. Мэр американского Колумбуса призвал жителей сохранять спокойствие после того, как полицейский застрелил здесь 16-летнюю негритянку. По словам тети погибшей, она держала нож, но бросила его до того, как полицейский стал стрелять.

Тем временем в Миннеаполисе бывший полицейский Дерек Шовина признан присяжными виновным в неумышленном убийстве негра Джорджа Флойда. Приговор вынесут позже. В Нью-Йорке по этому поводу собрались несколько десятков человек, чтобы поддержать решение. Обошлось без беспорядков. Флойда задержали 25 мая прошлого года по подозрению в том, что он расплатился за сигареты поддельной купюрой. При этом Шовин наступил Флойду коленом на шею.





Не забудьте прочитать

Погода 21 апреля

Вчерашний дождь, едва не смывший Москву, пронесло мимо нас. Для Беларуси все по прежнему плану: похолодание и ожидание снега. Много где пройдут короткие дожди, немного где — грозы. При грозах будет порывистый ветер. Температура от 11 до 17.





Бесполезная цифра дня

Белстат подсчитал: курят 23,3% белорусов, или 2,206 млн человек. Сообща они выкуривают 4,4 млрд сигарет в год, производя больше 600 млн капель никотина. Принято считать (давно не перепроверяли), что лошадь гибнет от 8 капель, разово помещенных на слизистую (а не от одной, как в популярном слогане). Бросив курить и сэкономив этот никотин, белорусские курильщики могли бы убить 77 млн лошадей. Но тратят ресурсы на себя.



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(будет дополнено)