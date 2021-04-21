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Утро среды. «Минирующие» подростки, Якубович с автомобилем дров и неубитые лошади

21.04.2021 08:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В среду мы вспоминаем добрым словом вторник (ничего не было слышно про громкие задержания) и терпим ноябрьскую погоду. Ждем снег. Еще выясним, на что могли бы потратить никотин белорусские курильщики — но не делают этого.

Что было вчера

Утро среды. «Минирующие» подростки, Якубович с автомобилем дров и неубитые лошади

Что происходит в стране и мире

  • Палата Представителей Конгресса США приняла резолюцию "В поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений, и осуждение фальсификаций выборов и последующие жестокие репрессий против мирных протестов со стороны нелегитимного режима Лукашенко". В ней в очередной раз перечислены примеры репрессий, сказано о непризнании выборов 9 августа 2020 года, изложены требования об освобождении политзаключенных и призывы к санкциям. По сути, эта резолюция - рекомендательный документ, выражающий позицию  Палаты представителей.
  • Футбольные клубы «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» вышли из только что созданной и сильно нашумевшей Суперлиги.
  • МВД говорит, что на прошлой неделе поступило больше 20 сообщений о «минировании» школ, а с начала года — больше 70. Многие случаи связывают со сватингом, когда подростки, играющие в сетевые игры (белорусы и иностранцы), от имени соперника сообщают о минированиях, подставляя его.
  • Мэр американского Колумбуса призвал жителей сохранять спокойствие после того, как полицейский застрелил здесь 16-летнюю негритянку. По словам тети погибшей, она держала нож, но бросила его до того, как полицейский стал стрелять.
  • Тем временем в Миннеаполисе бывший полицейский Дерек Шовина признан присяжными виновным в неумышленном убийстве негра Джорджа Флойда. Приговор вынесут позже. В Нью-Йорке по этому поводу собрались несколько десятков человек, чтобы поддержать решение. Обошлось без беспорядков. Флойда задержали 25 мая прошлого года по подозрению в том, что он расплатился за сигареты поддельной купюрой. При этом Шовин наступил Флойду коленом на шею.
Утро среды. «Минирующие» подростки, Якубович с автомобилем дров и неубитые лошади

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Погода 21 апреля

Вчерашний дождь, едва не смывший Москву, пронесло мимо нас. Для Беларуси все по прежнему плану: похолодание и ожидание снега. Много где пройдут короткие дожди, немного где — грозы. При грозах будет порывистый ветер. Температура от 11 до 17.

Утро среды. «Минирующие» подростки, Якубович с автомобилем дров и неубитые лошади

Бесполезная цифра дня

Белстат подсчитал: курят 23,3% белорусов, или 2,206 млн человек. Сообща они выкуривают 4,4 млрд сигарет в год, производя больше 600 млн капель никотина. Принято считать (давно не перепроверяли), что лошадь гибнет от 8 капель, разово помещенных на слизистую (а не от одной, как в популярном слогане). Бросив курить и сэкономив этот никотин, белорусские курильщики могли бы убить 77 млн лошадей. Но тратят ресурсы на себя.

Утро среды. «Минирующие» подростки, Якубович с автомобилем дров и неубитые лошади
twitter.com/pes_superbrat

(будет дополнено)

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Теги: Минск
 
 
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В среду мы вспоминаем добрым словом вторник (ничего не было слышно про громкие задержания) и терпим ноябрьскую погоду. Ждем снег. Еще выясним, на что могли бы...
 
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