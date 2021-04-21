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Класковкий: «Лукашенко явно подыграл Путину»

21.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политический обозреватель – о встрече белорусского правителя с одиозным украинским депутатом.

Класковкий: «Лукашенко явно подыграл Путину»
фото: Reuters
– На встрече с Евгением Шевченко, своим адептом из Верховной рады, Лукашенко явно подыграл Путину, комментируя кризис вокруг Украины, перспективы урегулирования на Донбассе, – комментирует Александр Класковский. – За этим, надо думать, кроется необходимость расплачиваться за поддержку с Москвой, которой абсолютно ни к чему улучшение отношений Минска как с Украиной, так и с ЕС и США.

Так стоит ли при этом обижаться, что украинские представители больше не хотят приезжать в Минск на заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу?

Более того, сейчас в Киеве наверняка усилятся опасения, что Россия может нанести военный удар через Беларусь.

Да, Лукашенко этого явно не хочет, сопротивляется идее разместить российские военные базы в Беларуси (уже потому, что это угрожает его собственной власти). Но очевидно, что зависимость режима от Москвы после августа 2020 года резко усилилась, отбиваться от неудобных предложений все труднее.

Напротив, в надежде получить ресурсы приходится возобновлять весьма рискованную игру в дорожные карты интеграции, грозящие белорусскому суверенитету.

Москва же пользуется моментом слабости партнера, чтобы навязать свои условия, заставить плясать под свою дудку. В итоге Беларусь рискует окончательно потерять самостоятельность во внешней (а потом постепенно и во внутренней) политике, стать стопроцентным сателлитом Кремля.
 
Теги: Минск
 
 
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Политический обозреватель – о встрече белорусского правителя с одиозным украинским депутатом.
 
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