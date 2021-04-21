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Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

21.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в 2021 году обращение к парламенту "так или иначе будет постковидным"

В нем глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу, пишет ТАСС.

Нынешнее послание станет уже 27-м в новейшей истории России и 17-м - для Путина. Первый президент страны Борис Ельцин в общей сложности выступал с посланиями шесть раз, Путин - 16, Дмитрий Медведев во время работы на посту главы государства - четыре раза.

Мероприятие традиционно начнется в полдень по московскому времени. Прямую трансляцию послания президента будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал. Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на его сайте.

Продолжительность мероприятия не регламентирована. Рекордным по объему было обращение к парламенту в 2018 году: выступление главы государства продлилось почти два часа. В среднем же послания занимают около часа с четвертью. Самые короткие выступления - по 48 минут - были у Путина в 2004 и 2005 годах.

Площадкой для церемонии в этом году выбран Центральный выставочный зал «Манеж»
 
 
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в 2021 году обращение к парламенту "так или иначе будет постковидным"
 
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