ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Громкое дело: бывший полицейский Шовин признан виновным в убийстве Флойда

21.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

История вызвала колоссальный резонанс не только в Соединенных Штатах, но и в ряде других стран.



В США по окончании долгого обсуждения присяжные в суде Миннеаполиса признали Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает CNN.

По данным телеканала, единогласно выступили все 12 присяжных.

Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства. Экс-полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор ему будет оглашен через восемь недель.

Напомним, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был арестован 25 мая 2020 года возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Утверждается, что он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители вытянули его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 9 апреля 2021 года в ходе судебных разбирательств пульмонолог Мартин Тобин подтвердил, что смерть была вызвана действиями Шовина, пишет telegraf.by

После гибели Флойда в США началась волна массовых протестов и беспорядков. Для охраны порядка на помощь полиции пришла Национальная гвардия. Практически в 40 городах, среди которых были Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час.

Ранее президент США Джо Байден поговорил с семьей убитого полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История вызвала колоссальный резонанс не только в Соединенных Штатах, но и в ряде других стран.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельскі доктар выкінуўся з акна бальніцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by