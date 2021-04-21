Громкое дело: бывший полицейский Шовин признан виновным в убийстве Флойда









CNN. В США по окончании долгого обсуждения присяжные в суде Миннеаполиса признали Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает





По данным телеканала, единогласно выступили все 12 присяжных.





Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства. Экс-полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор ему будет оглашен через восемь недель.





пишет telegraf.by Напомним, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был арестован 25 мая 2020 года возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Утверждается, что он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители вытянули его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 9 апреля 2021 года в ходе судебных разбирательств пульмонолог Мартин Тобин подтвердил, что смерть была вызвана действиями Шовина,telegraf.by





После гибели Флойда в США началась волна массовых протестов и беспорядков. Для охраны порядка на помощь полиции пришла Национальная гвардия. Практически в 40 городах, среди которых были Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час.





Ранее президент США Джо Байден поговорил с семьей убитого полицией афроамериканца Джорджа Флойда.



