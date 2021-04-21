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Зеленский предложил Путину встречу в Донбассе

21.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса.

В видеообращении, распространенном во вторник, он заявил, что на заседании политических советников Нормандской четверки 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию, пишет interfax.by

"Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - заявил он, обращаясь к президенту РФ.

Зеленский отметил, что Украина готова бороться за мир дипломатическим путем и в то же время готовится себя защищать. "Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путём? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип простой - Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего", - сказал президент.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса.
 
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