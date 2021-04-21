Мониторишь соцсети бывшего и узнаешь, как он там, от общих знакомых? Всё очень плохо

Источник материала: Tut.by

Как бы мы ни любили драмы (а также слезы в подушку и потерю аппетита «из-за любви»), расставание — естественный процесс, с которым сталкивается хотя бы однажды каждый человек. Здесь нет ничего уникального: все через это прошли, пострадали и — продолжили жить дальше.

При этом нужно отметить, что завершение отношений — действительно стрессовый процесс, урон от которого можно сделать меньшим: как для уходящего, так и для оставленного. Как выйти из отношений «красиво» и вернуть вкус жизни, если бросили тебя, рассказал ментор по межличностным коммуникациям Роман Кубарьков.

Роман КубарьковПредприниматель, ментор по осознанным

коммуникациям

Принято считать, что все люди уникальны. Безусловно, это так: в мелочах мы действительно очень разные. Однако в глобальном плане у нас больше общего, чем кажется на первый взгляд. Как минимум нам всем неприятно причинять боль близким людям. А от осознания, что придется «бросить» человека, с которым было прожито немало светлых моментов, часто становится плохо на физическом уровне.

Некоторые настолько сильно связывают себя чувствами благодарности и долга, что годами не решаются уйти из отношений, лишь бы не обидеть партнёра, которого они когда-то любили.

Конечно, такое поведение деструктивно. Завершать отношения — это нормально. Более того, сохранять союз с нелюбимым — эгоистично. Вполне возможно, что разрыв не происходит не из сострадания, а из страха взять на себя ответственность за тяжелое решение. Так люди лишают своих партнеров возможности найти тех, кто будет ими искренне дорожить, и сами застревают в несчастливых отношениях на месяцы и годы.

На помощь тем, кто хочет уйти, но не решается это сделать, приходит ряд рекомендаций. Они помогут выйти из отношений цивилизованно, сохранив чувства и достоинство каждого. Чтобы это сделать, для начала нужно определить сценарий, который сейчас проживает пара:



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Позитивный разрыв

Иногда чувства угасают — вот так просто: когда-то были, а сегодня — нет. В этом никто не виноват. Значит, пришло время двигаться дальше и строить свои судьбы врозь. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — не затянуть с принятием решения.

Если партнеры достаточно разумны, чтобы отпустить совместное прошлое и вовремя сказать друг другу «прощай», шанс остаться родными людьми очень велик. Пара может сохранить дружеские отношения и стать неплохим примером для своих детей.

Тянущие лямку

Зная, что чувства угасли, партнеры продолжают сохранять иллюзию отношений из-за несуществующих причин. Они ждут, пока дети вырастут, в общей квартире завершится ремонт, а на даче достроится теплица.

Опасность таких отношений в том, что психика не выдерживает постоянную необходимость поддерживать видимость семейной идиллии и ищет разрядки. Часто в таких союзах появляются «треугольники» и ложь по мелочам, а один из партнеров начинает злоупотреблять спиртным.

Дети тонко чувствуют фальшь, окутавшую родителей, и, взрослея, получают в довесок пример семейного сценария, который обязательно повторят. Не хотите, чтобы ваши чада со временем стали постоянными клиентами психотерапевтов, — решитесь на откровенный разговор с партнером.



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Один из партнеров не принимает ситуацию

Самый болезненный и длительный из всех возможных вариантов разрыва. Зачастую за время «камбэков», вторых шансов и задушевных разговоров партнеры успевают обрасти неврозами, психосоматическими проблемами и к реальному концу отношений так устают от происходящего, что начинают друг друга ненавидеть.

Трагическое расставание затягивается, если один партнер не готов отпустить другого или уходящий боится четко обозначить свои намерения. Такое поведение — отголоски детских травм, самостоятельно разобраться с которыми архисложно. При таком сценарии психолог или медиатор поможет сохранить время и нервы.

Что делать и как выходить из ситуации

Не затягивайте процесс

Ставить точку всегда нелегко, но каким бы тяжелым ни казалось решение — его необходимо принять для счастья каждого из партнёров. Откладывание разговора в долгий ящик не решит проблему, а только сделает ее хуже. В итоге к разговору вы подойдете с ворохом взаимных обид и упреков.

Вспомните, как в детстве родители успокаивали нас перед прививкой: «Раз — и всё», — говорили они. Здесь так же. Не усложняйте то, что и так по природе своей сложно и неприятно — ставьте точку и выдыхайте.

Перерыв в общении

Сразу после расставания лучше какое-то время не видеться. Близкие, «дружеские» отношения сразу после разрыва рискуют превратить точку в многоточие и затянуть расставание на долгие месяцы.

Возьмите за правило: отношения закончились — на первых порах каждый двигается дальше, не сливая энергию друг в друга и в прошлый опыт. Тем более — не позволяя себе секс «по дружбе» и прочие телесные контакты.

Бывшие могут стать друзьями, если ситуация полностью завершена, а этого не случится, если на какое-то время не дистанцироваться.



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Говорить честно и открыто

Не придумывайте повод для расставаний. Даже из благородных побуждений. Если вам кажется, что причина, из-за которой вы решили выйти из отношений, может обидеть партнера, подберите мягкие конструкции и слова. При необходимости пропишите текст заранее, зачитайте вслух и постарайтесь понять, как в реальности звучит то, что вы хотите донести.

Не обвиняя, попробуйте сфокусировать внимание на тех проблемах, которые привели к разрыву. Постарайтесь объяснить, почему вы не видите иного пути, кроме расставания. Сформулируйте аргументы чётко и понятно, избегайте двойного смысла.

Если причина разрыва в том, что у вас не осталось чувств, имейте смелость сказать: «Я больше тебя не люблю». Так вы убережете партнёра от терзаний в духе «а что же именно со мной не так» и «что еще я могу сделать, чтобы мы снова были вместе».

Дело не в тебе

Никогда не произносите эту фразу, даже если в ней заключена чистая правда. Перефразируйте, замените другой, сделайте всё, лишь бы не заканчивать отношения этим пошлым клише.

Избитые фразы — синоним равнодушия. Ваш партнер достоин откровенного разговора, и если он хочет знать причину расставания, вам нужно ее озвучить.



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Расставаться лично

Письма и сообщения в соцсетях обесценивают происходящее. Поэтому постарайтесь набраться смелости и поговорить лично.

Люди, с которыми разорвали отношения, не уделив должного внимания разговору, проживают двойную дозу неприятных эмоций: им приходится справляться с разрывом и параллельно мучиться вопросом: «Неужели я не заслуживаю пары часов, чтобы расставить всё по своим местам».

Разумеется, этот пункт не подходит для экстремальных вариантов вроде расставания с агрессором или абьюзером. В этом случае отбросим этичность: заботьтесь о собственной безопасности и не провоцируйте конфликт. Подробного письма с четкой формулировкой вполне достаточно.

Не давать ложной надежды

Болезненные разрывы часто проходят через стадию торга. В этот период один из партнеров пытается убедить другого, что всё можно изменить, а угасшие чувства вдруг заиграют новыми красками. Если вы уверены, что хотите завершить отношения и раздумываете над вторым шансом только из уважения к просьбам партнера — не делайте этого.

Сейчас человеку сложно принять ваш выбор, но ложная надежда не облегчит его страдания, а только продлит боль.



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Не вести себя как моральный урод

История «я резко поменяю поведение, чтобы бросили меня, и я не замарал руки» всегда приводит к печальным последствиям. Партнер будет пытаться найти причину смены вашего настроения и, конечно, не будет понимать, в чем дело. Если вам пришла в голову такая стратегия — не теряйте времени и идите к психологу. Возможно, ваше эмоциональное развитие застряло на уровне десятилетки и влияет не только на личную жизнь, но и на другие сферы.

Не посвящать в новые подробности своей личной жизни

Отказаться от своих притязаний на бывшего партнера сложно. Нужно время, чтобы в полной мере осознать, что после точки каждый начнет жить своей жизнью и заведет новые отношения. Чтобы деструктивная ревность и собственничество не разрушили шаткий мир, оставьте подробности новых романов при себе. По крайней мере пока вы на 100% не будете уверены, что романтические чувства остались далеко в прошлом.

Не выносить сор из избы

Разрыв — это история двоих. Не нужно делать из нее достояние общественности. Любая информация, утекая в массы, искажается. Неизвестно, в каком виде она дойдёт до бывшего/бывшей.

Что ж, с тем, как экологично выйти из отношений, мы разобрались. Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела по ту сторону забора. Итак, как быстро восстановиться, если ушли от вас:



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«Два целых лучше, чем пара половин»

Быть брошенным — неприятно, это факт. Поэтому, прожить негативные эмоции всё-таки придётся — главное в них не застревать.

Длительные эмоциональные терзания — повод задуматься, что в реальности их вызывает. Продолжительная боль от разбитого сердца чаще говорит об аддикциях, чем о ушедшей любви. Давайте разбираться.

Теория о том, что у каждого человека есть «своя половинка», — причина многих и многих неврозов. По сути, эта популярная байка говорит, что, если ты реализован на 50%, оставшуюся часть твоих потребностей закроет партнёр. Он будет развлекать, когда скучно, разделит страхи и тяготы, оградит от ощущения пустоты и собственной неполноценности.

Он будет играть роль наполнителя до тех пор, пока вдруг не решит выбрать себя. В этот момент он поставит точку в неполноценных отношениях, займется своей жизнью и станет искать новую любовь. Это решение будет правильным, ведь два целых человека сосуществуют лучше, чем пара половин.

Поэтому, если вы страдаете от расставания продолжительное время, — идите к психологу. Скорее всего, вы попали в ловушку романтической сказки и проживаете свою жизнь наполовину. Да и вернуть хотите не столько партнера, сколько ощущение наполненности жизни.

Чтобы не оказаться у разбитого корыта еще раз, впредь никогда не посвящайте свою жизнь другому человеку и не требуйте такой жертвы взамен.



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Любой конец — начало чего-то нового

Порой сложно поверить, что любовь встречается не один раз, но это так. Более того, вынося из прошлых отношений опыт, а не упрёки, вы закладываете фундамент своего будущего счастья.

Письмо боли

В момент, когда вам кажется, что жизнь без партнера потеряла всякий смысл, садитесь писать письмо. Но не ему, а себе. Вскроете его через две недели и удивитесь, как разительно поменялось ваше состояние. Если такие изменения могут произойти всего через 14 дней, что ждет вас через месяц? Так вы поймете прописную истину: время действительно лечит.

Ешь, молись, люби, путешествуй

Окружите себя приятными вещами или устройте марафон радости: возьмите выходные и отправляйтесь в загородное спа. А лучше — поезжайте в другой город, к родственникам, друзьям или просто в красивый отель. Смените обстановку хотя бы на 3 дня — и вы увидите, что теперь можете оценивать ситуацию адекватнее, чем до мини-каникул.



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Считай

От средней продолжительности жизни (сейчас в Беларуси она составляет 74 года) отнимите ваш возраст. Вы правда думаете, что будете страдать всё оставшееся время? Конечно нет. У вас впереди целая жизнь: со знакомствами, приключениями и, конечно, романами. Просто живите полноценной жизнью и развивайтесь — так вы обязательно встретите партнера, которому будут понятны ваши ценности.

Незавершенные отношения

Иногда случается, что отношения будто «зависают»: вроде разговор о расставании состоялся и оба партнера согласились отпустить друг друга, но эмоциональная привязка сохраняется. Такие отношения нельзя считать завершенными. Вероятно, они не проработаны до конца, а значит, жизнь еще не раз будет возвращать нас к невыполненному уроку.

Узнать, сохраняется ли у вас эмоциональная привязка легко: спустя месяц после расставания прикиньте, сколько раз в день вы мысленно возвращаетесь к прежней связи.

Если таких «камбэков» было больше пяти в сутки — это повод для тревоги.

Мониторинг соцсетей и выуживание информации о экс-партнере через общих друзей — четкий показатель зацикленности на прошлых отношениях.





Поставить точку помогут простые ритуалы:

для начала уберите все общие фото и подарки с видных мест;

перестаньте жаловаться всем на то, что вас бросили. Постоянно проговаривая эту ситуацию, вы сами программируете себя на негативные сценарии;

сделайте практику «прости-прощай». Для этого зажгите свечу, расслабитесь, сядьте поудобнее и представьте, что перед вами сидит прошлая любовь. Говорите с образом вслух: излейте всё, что у вас накопилось, всё, что вы не решились сказать в момент расставания. Обязательно вспомните радостные моменты, поблагодарите за них человека и скажите, что отпускаете его и готовы сами двигаться дальше — с благодарностью и опытом. Вскоре вы заметите, что мыслей о человеке стало меньше. При необходимости повторите ритуал через пару недель;

Берегите людей, которых вы когда-то любили. Любите себя и умейте отпускать тех, кто не хочет быть с вами. Благодарите судьбу за опыт и без боязни стройте новые отношения. Ведь любовь наполняет жизнь смыслами. Её в мире много — на всех хватит с лихвой.