Кроссовер Maserati Levante получил гибридную установку с двухлитровым мотором

Источник материала: Tut.by

Итальянская компания продолжает электрификацию своего модельного ряда — вслед за седаном Ghibli в прошлом году гибридной силовой установкой обзавелся «паркетник» Levante.





Как и седан, кроссовер Levante Hybrid также получил так называемый мягкий гибрид. Под капотом располагается двухлитровая турбо-«четверка», дополненная 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом и в комплекте с компактной батарей, заряд которой используется также для питания системы eBooster, то есть дополнительного электрического компрессора для избавления мотора от пресловутых турбоям.





Суммарная отдача силовой установки — 330 л. с. и 450 Нм крутящего момента. Пару мотору составляет 8-ступенчатый «автомат», привод — полный. До 100 км/ч гибридный Levante разгоняется за 6 секунд, заявленная максимальная скорость — 240 км/ч.





Такой скромный электрический довесок не позволяет кроссоверу передвигаться на чистой электротяге, тем не менее улучшает топливную экономичность — цифры расхода топлива в компании пока не обнародовали, обмолвившись, что гибридная версия при массе 2090 кг оказывается легче модификаций с бензиновыми и дизельными «шестерками».





Визуально Levante Hybrid отличается от остальных версий лишь «разбросанными» по кузову декоративными элементами. В салоне — новый мультимедийный комплекс Maserati Connect с 10,1-дюймовым экраном и возможностью обновления «по воздуху».





В Европе прием заказов на новую версию кроссовера уже стартовал, а первые покупатели получат Levante Hybrid в июне.