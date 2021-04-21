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Кроссовер Maserati Levante получил гибридную установку с двухлитровым мотором

21.04.2021 08:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Итальянская компания продолжает электрификацию своего модельного ряда — вслед за седаном Ghibli в прошлом году гибридной силовой установкой обзавелся «паркетник» Levante.


Как и седан, кроссовер Levante Hybrid также получил так называемый мягкий гибрид. Под капотом располагается двухлитровая турбо-«четверка», дополненная 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом и в комплекте с компактной батарей, заряд которой используется также для питания системы eBooster, то есть дополнительного электрического компрессора для избавления мотора от пресловутых турбоям.


Суммарная отдача силовой установки — 330 л. с. и 450 Нм крутящего момента. Пару мотору составляет 8-ступенчатый «автомат», привод — полный. До 100 км/ч гибридный Levante разгоняется за 6 секунд, заявленная максимальная скорость — 240 км/ч.


Такой скромный электрический довесок не позволяет кроссоверу передвигаться на чистой электротяге, тем не менее улучшает топливную экономичность — цифры расхода топлива в компании пока не обнародовали, обмолвившись, что гибридная версия при массе 2090 кг оказывается легче модификаций с бензиновыми и дизельными «шестерками».


Визуально Levante Hybrid отличается от остальных версий лишь «разбросанными» по кузову декоративными элементами. В салоне — новый мультимедийный комплекс Maserati Connect с 10,1-дюймовым экраном и возможностью обновления «по воздуху».


В Европе прием заказов на новую версию кроссовера уже стартовал, а первые покупатели получат Levante Hybrid в июне.

 
 
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Итальянская компания продолжает электрификацию своего модельного ряда - вслед за седаном Ghibli в прошлом году гибридной силовой установкой обзавелся «паркетник»...
 
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