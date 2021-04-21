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Макей объяснил, почему американского посла не впускают в Беларусь
21.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава МИД опасается, что посол США будет делать заявления о нелегитимности режима внутри Беларуси.
Владимир Макей во время визита в Швейцарию прокомментировал
– Мы хотели бы иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси, если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это.
Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США, — заявил Макей.
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Глава МИД опасается, что посол США будет делать заявления о нелегитимности режима внутри Беларуси.
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