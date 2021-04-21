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Макей объяснил, почему американского посла не впускают в Беларусь

21.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава МИД опасается, что посол США будет делать заявления о нелегитимности режима внутри Беларуси.

Владимир Макей во время визита в Швейцарию прокомментировал ОНТ заявление назначенного посла США в Беларуси Джули Фишер о том, что она не прибыла в Минск из-за отсутствия визы.

– Мы хотели бы иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси, если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это.

Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США, — заявил Макей.

19 апреля Джули Фишер на встрече со Светланой Тихановской в Вильнюсе сообщила, что США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД опасается, что посол США будет делать заявления о нелегитимности режима внутри Беларуси.
 
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