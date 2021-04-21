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Водитель автобуса передал пассажирам по громкой связи «привет от политзаключенных». Его судили
21.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Водитель автобуса передал по громкой связи пассажирам «привет от политзаключенных». Это услышал сотрудник службы безопасности метрополитена, он пожаловался на водителя в милицию. В итоге мужчину арестовали на 15 суток.
Об этом
41-летний минчанин два года работает водителем пригородного автобуса. Утром 12 апреля на маршруте, на котором ездит много постоянных пассажиров, знакомых с ним, мужчина по громкой связи передал привет от политзаключенных.
В декабре его сына
Среди пассажиров тем утром был сотрудник службы безопасности минского метрополитена, который пожаловался на водителя в милицию. По его словам, водитель «по громкой связи говорил про то, что в наших тюрьмах сидит много узников совести и не надо забывать про них, но призывов к массовым мероприятиям не было».
Мужчину задержали через несколько дней после этого случая и составили протокол по статье 24.23 КоАП. Его поступок расценили как призыв к массовым мероприятиям.
Судья Минского района Алексей Кропочев признал водителя автобуса виновным и присудил ему 15 суток ареста.
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Это услышал сотрудник службы безопасности метрополитена.
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