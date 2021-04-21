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Водитель автобуса передал пассажирам по громкой связи «привет от политзаключенных». Его судили

21.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Водитель автобуса передал по громкой связи пассажирам «привет от политзаключенных». Это услышал сотрудник службы безопасности метрополитена, он пожаловался на водителя в милицию. В итоге мужчину арестовали на 15 суток.

Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

41-летний минчанин два года работает водителем пригородного автобуса. Утром 12 апреля на маршруте, на котором ездит много постоянных пассажиров, знакомых с ним, мужчина по громкой связи передал привет от политзаключенных.

В декабре его сына осудили на три года «химии» за августовские протесты.

Среди пассажиров тем утром был сотрудник службы безопасности минского метрополитена, который пожаловался на водителя в милицию. По его словам, водитель «по громкой связи говорил про то, что в наших тюрьмах сидит много узников совести и не надо забывать про них, но призывов к массовым мероприятиям не было».

Мужчину задержали через несколько дней после этого случая и составили протокол по статье 24.23 КоАП. Его поступок расценили как призыв к массовым мероприятиям.

Судья Минского района Алексей Кропочев признал водителя автобуса виновным и присудил ему 15 суток ареста.

 
 
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