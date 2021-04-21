«Для использования в работе». Список, возглавляемый Тихановской и Латушко, разослали по агентствам недвижимости

Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси им запрещено снимать и покупать квартиры, а также – брать их на работу риелторами.





Агентства недвижимости получили из Минюста удивительный документ. В нем информируется о поступившей из КГБ информации относительно лиц, причастных к террористической деятельности. В списке 18 фамилий и возглавляет их Светлана Тихановская. Примечательно, что данный документ направлен в агентства — «для использования в работе».





Справедливости ради отметим, что Минюст не первый раз рассылает подобные списки террористов. Правда, как говорят в агентствах, ранее в нем были сплошь фамилии каких-то боевиков, вроде Бен-Ладена. По задумке Минюста, как только члены «Аль-Каиды» или ИГИЛ захотят устроиться работать в сфере недвижимости или, чего доброго, задумают приобрести себе квартиру где-нибудь в Новой Боровой, работники агентства должны будут занести эту сомнительную сделку в специальный формуляр и затем сообщить об этом куда следует.

Кстати, специальный формуляр для таких сделок в агентствах тоже имеется. Это обязательный документ, и его отсутствие грозит серьезными штрафными санкциями.

Впрочем, теперь те самые боевики могут выдохнуть. У «террористов» 2021 года, по мнению КГБ и Минюста, — сплошь славянское лицо.

Среди тех, кому не светит работа в агентстве недвижимости и дачный домик под Заславлем, 18 человек. Возглавляет список Светлана Тихановская. Еще пять человек за ней идут вне алфавитной очереди — очевидно, по степени серьезности их террористической деятельности:

Латушко Павел Павлович (экс-посол, руководитель НАУ)

Мотолько Антон Гадимович (блогер)

Макар Игорь Петрович (экс-руководитель спецподразделения «Алмаз»)

Остапович Андрей Игоревич (бывший следователь, один из основателей ByPol)

Лупоносов Станислав Александрович (бывший офицер ГУБОПиК, которого власти считают информатором ByPol)

Остальные «террористы» размещены по алфавиту. Все они — бывшие силовики, некоторые имеют отношение к ByPol:

Азаров Александр Александрович (бывший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД)

Жигарь Владимир Михайлович (бывший оперативник, один из охранников Светланы Тихановской)

Купрейчик Матвей Дмитриевич (бывший оперативник)

Курочкин Сергей Сергеевич (майор милиции)

Куцко Михаил Владимирович (бывший силовик)

Лобан Игорь Александрович (экс-следователь)

Макар Сергей Петрович (брат Игоря Макара, бывший боец ОМОНа)

Талерчик Олег Николаевич (экс-работник Генпрокуратуры)

Хилько Светлана Олеговна (экс-следователь, член НАУ)

Чубуков Сергей Сергеевич (экс-следователь)

Якименко Станислав Александрович (подполковник милиции, подозреваемый в краже в 2017 году из здания ГУБОПиК 270 тысяч долларов, единственный из списка, не относящийся к ситуации 2020 года).

Примечательно, что замыкает весь список Вячеслав Малейчук — экскаваторщик, который, по утверждению МВД, заложил взрывное устройство в мусорном баке у детской площадки в столице и имел подобные планы на военный городок в Печах.

Последний раз Малейчука видели в сюжете БТ в качестве задержанного, когда он, сильно избитый, рассказывал о своих гнусных планах для «выражения гражданской позиции». О желании снять квартиру или же устроиться риелтером Малейчук не упоминал, хотя наверняка хотел бы сейчас улучшить свои жилищные условия и статус.

В документе указано, что данные граждане занимают номера в таблице террористов 747-764.

Что ж, можно только удивляться смекалке Минюста. Благодаря его бдительности, агентства недвижимости теперь смогут противостоять коварным планам террористов и не дадут им заполучить свой уютный уголок в самой экстремистской стране мира .