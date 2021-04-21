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Послание Зеленского Путину: «Невозможно привезти мир на танке»

21.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Незадолго до послания главы России президент Украины вызвал его на очную ставку.

Послание Зеленского Путину: «Невозможно привезти мир на танке»

– И отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды президент России сказал: если драка неизбежна, нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Нельзя кого-то защитить нападая. Невозможно освободить кого-то захватив. Невозможно привезти мир на танке – людям, которые не понимают, от кого их хотят защитить и освобождать…

Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине! – обратился к Владимиру Путину Владимир Зеленский.

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Незадолго до послания главы России президент Украины вызвал его на очную ставку.
 
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