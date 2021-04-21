Проигнорировал день рождения бабушки: принц Гарри вернулся к Меган Маркл

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри решил не задерживаться на родине и поспешил обратно к жене Меган Маркл: мятежника не остановил даже день рождения королевы Елизаветы II.

До этого Гарри планировал остаться на юбилей Ее Величества. Принц воспрял духом после того, как тайно встретился с отцом принцем Чарльзом и получил поддержку Кейт Миддлтон, которая вновь сблизила Гарри и Уильяма . Но напряженная атмосфера во дворце, царящая после похорон принца Филиппа, и недосказанность между родственниками заставили его передумать.

Принц Гарри вернулся к беременной Маркл - за день до 95-го юбилея бабушки, так и не разрешив до конца свой конфликт с семьей. Машину герцога заметили на пути из частного терминала аэропорта Лос-Анджелеса.

Поступок принца снова спровоцировал критику среди британцев: многие уверены, что, хотя королева все еще остается в трауре, присутствие младшего внука могло скрасить ее день рождения.

Источники издания Washington Post сообщили еще одну интересную деталь: оказалось, что между Гарри, Чарльзом и Уильямом состоялся непростой мужской разговор. Мужчины встретились в бывшем доме Гарри Фрагмор-Хаус и так и не пришли к какому-либо соглашению. После этого муж американской экс-актрисы ретировался из Британии.

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