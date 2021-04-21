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Проигнорировал день рождения бабушки: принц Гарри вернулся к Меган Маркл
21.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри решил не задерживаться на родине и поспешил обратно к жене Меган Маркл: мятежника не остановил даже день рождения королевы Елизаветы II.
© AP / Kirsty Wigglesworth
До этого Гарри
Принц Гарри вернулся к беременной Маркл - за день до 95-го юбилея бабушки, так и не разрешив до конца свой конфликт с семьей. Машину герцога заметили на пути из частного терминала аэропорта Лос-Анджелеса.
Поступок принца снова спровоцировал критику среди британцев: многие уверены, что, хотя королева все еще остается в трауре, присутствие младшего внука могло скрасить ее день рождения.
Источники издания Washington Post сообщили еще одну интересную деталь: оказалось, что между Гарри, Чарльзом и Уильямом состоялся непростой мужской разговор. Мужчины встретились в бывшем доме Гарри Фрагмор-Хаус и так и не пришли к какому-либо соглашению. После этого муж американской экс-актрисы ретировался из Британии.
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Источники уверены, что неловкий разговор с отцом и братом никак не облегчил муки совести мятежного герцога и он снова бежал к любимой жене.
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