ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гол и пас Шаранговича не помогли «Нью-Джерси» в матче с «Питсбургом»

21.04.2021 09:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Очередные голевые очки на свой счет записал белорусский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович.

Гол и пас Шаранговича не помогли «Нью-Джерси» в матче с «Питсбургом»
Фото носит иллюстративный характер

В гостевом поединке с «Питсбургом» он заработал 1+1 по системе «гол+пас». Сначала он в меньшинстве размочил счет, а затем отдал точную передачу на партнера.

«Пингвины», ведя в счете 6:0, едва не упустили викторию. Итог встречи — 7:6.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередные голевые очки на свой счет записал белорусский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович.
 
Новости дня
Новости разные
 
Макар рассварыўся з Карач і заявіў, што Зянковіч паляцеў у Маскву пад яе гарантыі бяспекі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by