Гол и пас Шаранговича не помогли «Нью-Джерси» в матче с «Питсбургом»

Очередные голевые очки на свой счет записал белорусский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович.



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В гостевом поединке с «Питсбургом» он заработал 1+1 по системе «гол+пас». Сначала он в меньшинстве размочил счет, а затем отдал точную передачу на партнера.

«Пингвины», ведя в счете 6:0, едва не упустили викторию. Итог встречи — 7:6.