Слёт-конкурс «Зелёная волна-2021» посвящён 85-летию ГАИ Беларуси

Источник материала: ОНТ

О безопасном движении с юных лет. Слёт-конкурс «Зелёная волна-2021» собрал в Минске отряды юных инспекторов движения и группы поддержки. В этом году традиционный сбор посвящён 85-летию Госавтоинспекции Беларуси.

Проверили теорию по правилам дорожного движения и навыки оказания первой помощи пострадавшим. Самые ловкие продемонстрировали «фигурную» езду на велосипеде. Все это только на первый взгляд просто и весело.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома: «Данный конкурс преследует цель привитие культуры безопасного поведения детей на дороге, снижение травматизма среди малолетних наших участников дорожного движения».

Возраст участников – от 10 до 15 лет. Слёт продолжается. Ребят ждут другие активности и даже театральные постановки. А в завершение конкурса подростки останутся не только с положительными эмоциями, но и призами.

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