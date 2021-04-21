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Слёт-конкурс «Зелёная волна-2021» посвящён 85-летию ГАИ Беларуси
Источник материала: ОНТ
О безопасном движении с юных лет. Слёт-конкурс «Зелёная волна-2021» собрал в Минске отряды юных инспекторов движения и группы поддержки. В этом году традиционный сбор посвящён 85-летию Госавтоинспекции Беларуси.
Проверили теорию по правилам дорожного движения и навыки оказания первой помощи пострадавшим. Самые ловкие продемонстрировали «фигурную» езду на велосипеде. Все это только на первый взгляд просто и весело.
Возраст участников – от 10 до 15 лет. Слёт продолжается. Ребят ждут другие активности и даже театральные постановки. А в завершение конкурса подростки останутся не только с положительными эмоциями, но и призами.
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О безопасном движении с юных лет. Слёт-конкурс «Зелёная волна-2021» собрал в Минске отряды юных инспекторов движения и группы поддержки. В этом году традиционный...
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