Юбилей в тишине и скорби: королеве Великобритании – 95 лет

Источник материала: ОНТ

Нарушение традиций и тишина в день рождения. 21 апреля королеве Великобритании исполняется 95 лет. Овдовевшая Елизавета II поручила отказаться от традиционного торжественного салюта.

Обычно в этот день раздаются залпы из 21 орудия. В прошлом году по просьбе королевы пушки замолчали из-за пандемии. А в этом году монаршая семья в трауре по принцу Филиппу, который скончался 9 апреля. Также ежегодно в дни рождения члены королевской семьи делятся новыми совместными портретами. И эту традицию Елизавета II нарушит. Юбилей она проведёт в тишине и среди близких.

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