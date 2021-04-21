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Юбилей в тишине и скорби: королеве Великобритании – 95 лет
Источник материала: ОНТ
Нарушение традиций и тишина в день рождения. 21 апреля королеве Великобритании исполняется 95 лет. Овдовевшая Елизавета II поручила отказаться от традиционного торжественного салюта.
Обычно в этот день раздаются залпы из 21 орудия. В прошлом году по просьбе королевы пушки замолчали из-за пандемии. А в этом году монаршая семья в трауре по принцу Филиппу, который скончался 9 апреля. Также ежегодно в дни рождения члены королевской семьи делятся новыми совместными портретами. И эту традицию Елизавета II нарушит. Юбилей она проведёт в тишине и среди близких.
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Нарушение традиций и тишина в день рождения. 21 апреля королеве Великобритании исполняется 95 лет. Овдовевшая Елизавета II поручила отказаться от традиционного...
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