Темпы полевых работ сравнялись с прошлогодними

Источник материала: ОНТ

В Беларуси продолжается посевная. Темпы полевых работ почти сравнялись с прошлогодними.

Из-за погоды в этом году сев начался на три недели позже, но аграрии смогли нарастить темпы. Сейчас ранние яровые посеяны примерно на 90% площадей. Брестская, Гомельская, Гродненская и Минская области завершили работу. На Могилёвщине засеяно более двух третей площадей. Северный регион, Витебщина, приблизился к экватору раннего сева. На полях идут и другие работы. Яровой рапс занял четверть площадей, лён – треть, сахарная свёкла – практически половину. В южных районах начали сеять кукурузу.

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