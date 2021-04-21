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Литва испытывает проблемы с ликвидацией Игналинской атомной электростанции
Источник материала: ОНТ
В Литве – очередная проблема с закрытой Игналинской атомной электростанцией. Компания, которая создавала проект могильника радиоактивных отходов, объявлена банкротом.
Против фирмы выставлен судебный иск. Только госбюджету она задолжала 98 тысяч евро. При этом компания в четвёртый раз попыталась реструктуризироваться, также замешана в уклонении от уплаты средств на социальное страхование и отсрочке расчётов с кредиторами.
Евросоюз обязал Литву закрыть Игналинскую АЭС ещё в 2009 году. Это было одно из условий вступления страны в организацию. Но для завершения процесса нужны немалые средства. У Литвы их нет. Руководство страны регулярно добивается от Евросоюза увеличения финансирования. Также вывод станции из эксплуатации сопровождается коррупционными скандалами. Один из директоров проходил по делу о незаконной продаже имущества электростанции.
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В Литве – очередная проблема с закрытой Игналинской атомной электростанцией. Компания, которая создавала проект могильника радиоактивных отходов, объявлена...
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