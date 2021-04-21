ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва испытывает проблемы с ликвидацией Игналинской атомной электростанции

21.04.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Литва испытывает проблемы с ликвидацией Игналинской атомной электростанции

В Литве – очередная проблема с закрытой Игналинской атомной электростанцией. Компания, которая создавала проект могильника радиоактивных отходов, объявлена банкротом. 

Против фирмы выставлен судебный иск. Только госбюджету она задолжала 98 тысяч евро. При этом компания в четвёртый раз попыталась реструктуризироваться, также замешана в уклонении от уплаты средств на социальное страхование и отсрочке расчётов с кредиторами. 

Евросоюз обязал Литву закрыть Игналинскую АЭС ещё в 2009 году. Это было одно из условий вступления страны в организацию. Но для завершения процесса нужны немалые средства. У Литвы их нет. Руководство страны регулярно добивается от Евросоюза увеличения финансирования. Также вывод станции из эксплуатации сопровождается коррупционными скандалами. Один из директоров проходил по делу о незаконной продаже имущества электростанции.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Литве – очередная проблема с закрытой Игналинской атомной электростанцией. Компания, которая создавала проект могильника радиоактивных отходов, объявлена...
 
Новости дня
Новости разные
 
300 дзён за кратамі. Галоўнае пра справу Ігара Лосіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by