ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Конгресс США принял резолюцию в поддержку народа Беларуси

21.04.2021 09:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Палата Представителей Конгресса США в числе других документов сегодня ночью приняла резолюцию №124 в поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений.

Эта резолюция была представлена еще 15 февраля, но получила место в списке на голосование только в сессию, которая началась на прошлой неделе.

В резолюции перечислены примеры репрессий и нарушений прав человека в Беларуси в связи с которыми резолюция еще раз не признает результаты выборов 9 августа 2020 года. Координационный совет признается легитимным органом, который принимает участие в переговорах для мирной передачи власти.

В резолюции требование освобождения всех политических заключенных, призыв к общим санкциям со стороны США, ЕС и партнеров, а также просьба к Белому дому увеличить финансирование программ по развитию гражданского общества в Беларуси, как было указано в Акте о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года.

Отметим, что резолюция не является законопроектом, она выражение общей позиции Палаты представителей, поэтому все положения имеют рекомендационный, а не указательный характер.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палата Представителей Конгресса США в числе других документов сегодня ночью приняла резолюцию №124 в поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Литва испытывает проблемы с ликвидацией Игналинской атомной электростанции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by