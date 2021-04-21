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Алексей Талай установил новый мировой рекорд. Паралимпиец будет выступать в Токио

21.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спортсмен включен в состав белорусской команды-участницы Паралимпийских игр, которые должны пройти в Токио.

Белорусский паралимпиец Алексей Талай установил новый мировой рекорд в плавании. Он выступил на этапе Мировой серии IPC по плаванию в Линьяно-Саббьядоро (Италия). Дистанцию 50 метров брассом Талай преодолел за 1:18:42. Он выступал в самом тяжелом классе SB1.

Еще одну золотую награду спортсмен завоевал на дистанции 150 метров в комплексном плавании, преодолев ее за 5 минут. Алексей улучшил свой личный результат на 10 секунд, пишет sputnik.by
 
 
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Спортсмен включен в состав белорусской команды-участницы Паралимпийских игр, которые должны пройти в Токио.
 
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