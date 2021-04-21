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Алексей Талай установил новый мировой рекорд. Паралимпиец будет выступать в Токио
Источник материала: Партизан
Спортсмен включен в состав белорусской команды-участницы Паралимпийских игр, которые должны пройти в Токио.
Белорусский паралимпиец Алексей Талай установил новый мировой рекорд в плавании. Он выступил на этапе Мировой серии IPC по плаванию в Линьяно-Саббьядоро (Италия). Дистанцию 50 метров брассом Талай преодолел за 1:18:42. Он выступал в самом тяжелом классе SB1.
Еще одну золотую награду спортсмен завоевал на дистанции 150 метров в комплексном плавании, преодолев ее за 5 минут. Алексей улучшил свой личный результат на 10 секунд,
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Спортсмен включен в состав белорусской команды-участницы Паралимпийских игр, которые должны пройти в Токио.
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