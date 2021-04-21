



© Photo : Компания "Алроса"





пишет Sputnik, крупнейший бриллиант в истории российской огранки выставят на аукцион в Женеве. КакSputnik, крупнейший бриллиант в истории российской огранки выставят на аукцион в Женеве.





Редкий алмаз массой 207,29 карата добыли в 2016 году на первом коренном месторождении, открытом в России в 1954 году. Это - один из самых крупных камней, добытых компанией в XXI веке.





Для того, чтобы изготовить бриллиант массой 100,94 карата, ювелирам понадобилось полтора года. Как указывают специалисты, бриллиант идеально бесцветный и без внутренних включений. Он получил название The Spectacle, об этом сообщила компания Alrosa.





В ноябре 2020 года компания продала на аукционе розовый бриллиант весом 14,83 карата. Его за 26,6 миллиона долларов купил анонимный покупатель.





Алмазы (слово с греческого переводится как "несокрушимый") формируются на глубине около 200 километров под землей под огромным давлением и теплом. Они выходят на поверхность во время вулканических извержений, или же добываются в старых вулканических зонах. Возраст алмаза составляет от 990 миллионов до 4,2 миллиардов лет.

Впервые люди решились обработать алмаз лишь в IX веке, но то была лишь легкая полировка граней. Создавать из алмазов бриллианты через нанесение граней стали только в XVII веке. Задача ювелира - придать бриллианту ограненную форму, максимально выявляющую его естественный блеск. Масса бриллиантов измеряется в каратах: 1 карат равен 0,2 грамма.





Ежегодно в мире добывается около 130 миллионов карат алмазов. Самыми большими считаются алмазы от 100 карат. Таковых в мире не более ста экземпляров.





Самые известные бриллианты мира находятся либо в музеях, либо хранятся в частных коллекциях.



