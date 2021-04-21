Казакевич о IX Конгрессе исследователей: Атмосфера сильно изменилась - идет давление сверху на ученых

попросил рассказать организатора конгресса – директора института «Политическая сфера», исполнительного директора Белорусской ассоциации исследовательских центров (BARC) Андрея Казакевича. На эти и другие вопросы Thinktanks.byрассказать организатора конгресса – директора института «Политическая сфера», исполнительного директора Белорусской ассоциации исследовательских центров (BARC) Андрея Казакевича.





- Конгресс исследователей Беларуси, после двух попыток проведения его в Минске, вновь возвращается в Каунас. Это возврат к тому, с чего начинали? Почему литовская земля оказалась гостеприимнее для белорусского форума?





- Наш форум изначально организовывался как публичный и максимально открытый, с широким представительством экспертов и освещением в прессе. Впервые мы собрались в 2011 году. Первый Конгресс планировался в период первой «либерализации» (2008-2010), а проводился уже после так называемой «Плошчы 2010», которая закончилась с разгоном демонстрации протеста, массовыми задержаниями и началом нового этапа ухудшения условий деятельности общественных инициатив.





В таких условиях было логично проводить первые Конгрессы за границей, в Каунасе. Там были надежные академические партнеры, да и с точки зрения логистики оказалось, что это более удобное место, чем Минск . В то время для посещения Беларуси иностранцам требовались визы, а авиасообщение с Минском было неудобным и дорогим. Выяснилось, что привезти в Литву исследователей со всего мира проще и дешевле, даже если не принимать во внимание политические моменты.





Однако последние лет пять в воздухе витала идея провести Конгресс в Минске и мы много над этим работали. В 2018 году по данному поводу велись переговоры с Национальной Академией наук, с Белорусским государственным университетом. Сначала почти все шло хорошо, но затем согласования остановились. В итоге окончательного одобрения данного проекта БГУ и НАН не дали. У меня нет оснований связывать это с какими политическими причинами (во всяком случае, не располагаю такой информацией). Причиной могли быть, в принципе, и чисто бюрократические накладки.





В 2020 году мы снова пытались провести Конгресс в Минске. Но сначала свои корректировки внесла пандемия (программа была существенно сокращена), а потом революционные события лета и осени вынудили мероприятие отменить. В августе стало понятно, что ничего провести в Минске не получится.





Поэтому, планируя следующий Конгресс и понимая необходимость минимизации политических рисков, мы приняли решение провести его в Литве, в Каунасе.





Кроме того, это символично. В текущем году исполняется 10 лет с момента проведения первого Международного Конгресса исследователей Беларуси в Каунасе. То есть мы, фактически, вернулись к истокам.





- То есть там готовы приять белорусов без проблем?





- Да, никаких препятствий для этого нет. Уже все согласовано, определены даты (1-3 октября), помещения и прочие вопросы. Разумеется, многое будет зависеть также от эпидемиологической ситуации. Сложно предсказать, как она будет складываться этой осенью. Но, по крайней мере, будем надеяться, что все будет хорошо.





- Насколько «вырос» Конгресс по сравнению с первым мероприятием?





- Конгресс пережил серьезную эволюцию. Первоначально он задумывался как конференция по таким направлениям как политология, социология, современная история и история идей. Участие должны были принять порядка ста человек. Тогда это казалось очень много. Но практически с самого начала мы столкнулись с тем, что число желающих было гораздо больше, чем планировалось изначально.





Интерес к нашей инициативе был огромный, особенно второй, третий год. Мы были вынуждены отвечать на общественный запрос и желание исследователей собираться вместе раз в год. В результате очень быстро Конгресс вырос до пятисот участников. На этой цифре мы решили остановится и последние годы не отбирали большего количества выступающих.





То есть Конгресс исследователей из локального события вырос в явление национальное. В его работе принимают участие практически все основные исследовательские центры Беларуси, как государственные, так и негосударственные, а также все иностранные исследовательские центры, которые занимаются беларусской проблематикой. Мы получали широкое освещение в средствах массовой информации. У нас было беспрецедентно широкое информационное покрытие для академического события которое не сравнимо ни с какой другой регулярной научной конференцией.





- Как за эти годы менялись исследователи и исследования Беларуси? Какова их динамика и качество?





- Действительно, за десять лет все очень сильно изменилось. Когда мы начинали Конгресс, изоляция Беларуси от иностранных исследователей была гораздо больше. Было меньше внутренней координации, кооперации между исследовательскими центрами за границей. Сейчас мы видим, что обмен идеями, компетенциями значительно вырос. Также появилась генерация новых исследователей, которые активно включены в международную коммуникацию. Наш Конгресс, очевидно, сделал свой заметный вклад в интеграцию беларусских исследователей в международное академическое сообщество.





Что касается исследований, то их качество также в целом выросло. Динамика в разных дисциплинах разная, но если взять политологию и социологию, то тут отмечается заметный качественный прогресс.





Хотя были и негативные тенденции. Например, последние примерно пять лет интерес к Беларуси со стороны международного исследовательского сообщества падал. Количество исследований сокращалось, уменьшалось количество гратов, которые исследователи получали на изучение Беларуси, соответственно сокращалось количество исследователей. Исследования Беларуси за границей переживали не самые лучшие времена. В нашей стране наблюдались такие же тенденции, особенно если говорить о негосударственных центрах.





- А почему это падение происходило?





- Тут несколько факторов. На фоне событий в Украине 2014 года Беларусь отошла в глубокую периферию внимания в нашем регионе. Украина стала однозначным приоритетом. При этом в глобальном масштабе вся Восточная Европа была отодвинута Китаем и другими «новыми сверхдержавами» на второй план международной политики.





Беларусь была страной, в которой ничего не происходит и которая ни на что не влияла. Соответственно, ее можно было игнорировать. 2020 год в этом отношении все изменил. С лета можно наблюдать волну интереса к Беларуси на экспертном, академическом и политическом уровне. Наблюдается всплеск исследований белорусского общества и политики.





- Всплеск в основном по закрытым исследованиям? Ведь если судить по открытым, то их стало не намного больше.





- Количество исследований выросло, в том числе социологических. Не все они пока публикуются. Некоторые имеют закрытый характер, другие будут публиковаться спустя какое-то время.





Но если посмотреть на число конференций, экспертных столов, на которых обсуждалась Беларусь, сборников, специальных номеров академических изданий, то мы увидим беспрецедентный всплеск интереса. Серьезных эмпирических исследований опубликовано пока не много, но это вопрос времени. Всплеск интереса к Беларуси произошел. Насколько долго он будет продолжаться, мы не знаем, но несколько лет в запасе у нас есть.





- Найдут ли отражение на Конгрессе исследователей Беларуси события, произошедшие после 9 августа 2020 года?





- Конечно. При всем желании мы бы не смогли обойти эти темы. И, по всей видимости, то, что Беларусь пережила в 2020-м году и будет переживать в 2021-м, станет основным фокусом. На самом деле, это требует осмысления на очень разных уровнях. Это не только политика, не только общество, но и экономика, и лингвистика, и история, политика памяти. Уже и в литературе можно видеть отражение последних событий, в кинематографе, искусстве…





При этом мы не закрываемся и от чисто академических тем, связанных, например, с историей средневековья, этнографией и т. д.





- Приглашаются ли на форум исследователи из белорусских госструктур? Как относятся к мероприятию в НАН?





- Мы не знаем, как они отнесутся в этом году. В прошлых годах больших проблем не было, эти исследователи на Конгресс приезжали, мы пытались сотрудничать с госструктурами. В этом году их приглашать также обязательно будем. Мне кажется, именно Конгресс исследователей Беларуси может быть площадкой для диалога. Он должен быть максимально инклюзивным, должен вносить свой вклад во взаимопонимание между различными силами внутри академического и исследовательского сообщества Беларуси. Но, конечно, будем смотреть. Атмосфера в академическом сообществе очень сильно изменилось, идет давление сверху на университеты, на НАН. Поэтому пока очень сложно прогнозировать, приедут ли представители государственной части академического спектра на форум осенью этого года.





- Какие новшества планируется организаторами реализовать на IX Конгрессе исследователей Беларуси?





- Основным новшеством будет максимальное использование онлайн-коммуникаций. Если раньше видеовыступления были исключением из правил, то в этом году из-за пандемии мы будем уделять им гораздо больше внимания. И мы будем стараться сделать онлайн-выступления максимально удобными, комфортными и эффективными. Будут предусмотрены возможности для онлайн-трансляций не только пленарных заседаний, но и работы в секциях, чтобы максимальное количество желающих могло принять участие в работе 9-ого Международного Конгресса исследователей Беларуси.





Хотя, конечно, для нас очень важно, чтобы неформальное человеческое общение на Конгрессе по-прежнему оставалось.



