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вот что за летательный аппарат мог нарушить границу Беларуси

21.04.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Польше рассказали, что летательным аппаратом, вторгшимся 12 апреля в белорусское воздушное пространство, мог стать беспилотник контрабандистов. Такой вывод сделало издание wyborcza.pl.


20 апреля стало известно, что тремя днями ранее, 17 апреля, патруль пограничного поста в Кузнице-Белостоцкой заметил летящий со стороны Беларуси беспилотник с прикрепленным пакетом — он залетел в глубину польской территории примерно на 400 метров. Выяснилось, что дрон переправлял контрабандные сигареты на сумму около 84 тысяч злотых (порядка 21 тысячи долларов). Получателя контрабанды задержали.

Напомним, 13 апреля белорусское Министерство обороны заявило, что некое воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси в воздушном пространстве со стороны Республики Польша.

В связи с инцидентом в оборонное ведомство Беларуси был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве. Ему заявили о том, что необходимо провести разбирательство по факту инцидента и проинформировать о результатах белорусскую сторону.

Вечером того же дня во во время заседания парламентского комитета по национальной обороне замглавы оборонного ведомства Польши Войцех Скуркевич заявил: «У нас нет такой информации, и ее следует рассматривать как фейковую новость — хотя мы видим, мягко говоря, активность беспилотников в последние дни, которые пытаются пересечь границу.

Издание wyborcza.pl сообщает, что контрабандисты уже давно используют дроны для переброски товара через границу. Вероятно, именно такой беспилотник мог быть тем воздушным объектом, который нарушил границу Беларуси 12 апреля.

 
Теги: Новости
 
 
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В последнее время нелегальные сигареты стали перебрасывать через границу новым способом.
 
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