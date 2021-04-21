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Apple выпустила аксессуар за 29 долларов. Чехол к нему стоит в 15 раз дороже

21.04.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Apple провела 20 апреля презентацию новых гаджетов, среди которых оказалась и долгожданная гео-метка AirTag. Для нее будут производить чехлы — некоторые стоят в 15 раз дороже самого устройства.


Напомним: трекер AirTag служит для отслеживания вещей, который пользователи часто теряют. Такую миниатюрную метку можно прикрепить к сумке или ключам от машины и отслеживать в приложении на смартфоне их местоположение. Причем если метка далеко от пользователя, на карте сначала отобразится район поиска. А когда метка окажется в поле действия iPhone (правда, не ниже уровня iPhone 11, с чипом U1) приложение заставит маячок издавать звуковой сигнал, чтобы его было проще найти.

AirTag в США стоит 29 долларов за одну штуку. Но, судя по фотографиям с дизайном гаджета, к нему понадобится докупить чехол, чтобы повесить трекер на ту же сумку. Чехлов — много, некоторые стоят относительно недорого. Но есть и коллекция от бренда Hermes. Так, в зависимости от разновидности, выложить за такой «кейс» придется от 299 до 449 долларов. То есть, ремешок для AirTag может стоить в 15,4 раза больше по сравнению с самим девайсом.

 
 
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Трекер AirTag служит для отслеживания вещей, который пользователи часто теряют.
 
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