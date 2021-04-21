В Корее дебютировали модернизированные седан и хетчбэк Kia K3

Источник материала: Tut.by

Kia у себя на родине провела плановое обновление семейства K3, включающего хетчбэк и седан. Последний, к слову, в соседней России продается под именем Cerato.





Внешние изменения у K3 — косметические: это зауженная решетка радиатора, фары с новой начинкой, а у седана вдобавок переработан задний бампер и иной рисунок фонарей. Также экстерьер и интерьер машин щеголяют новыми фирменными логотипами Kia.





Из новшеств в салоне — преобразившаяся комбинация приборов (у самых богатых версий она виртуальная, с 10,25-дюймовым дисплеем), а также новая мультимедиасистема с экраном на 10,25 дюйма. Среди прочих новых опций для K3 — электронный стояночный тормоз, аудиосистема фирмы Krell и усовершенствованный комплекс электронных ассистентов.





Моторная гамма осталась прежней — у седана это 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 123 л. с. в паре с вариатором. А доступный в формате «пятидверки» K3 — это «разогретая» версия GT, у которой сзади установлена многорычажная подвеска вместо простой «балки». Силовой агрегат у «пятидверки» другой — 204-сильный турбомотор 1.6 T-GDI, сблокированный с 7-ступенчатым «роботом».









Помимо этого, K3 GT отличается от седана амортизаторами Bilstein, более эффективными тормозами, красными акцентами на решетке радиатора, задним бампером с элементом диффузора и двумя выхлопными патрубками.





В Корее продажи обновленного K3 уже начались — цены начинаются от 16 тысяч долларов.